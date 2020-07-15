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Aktüel

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev hükümetin istifasını istiyor

Yeniakit Publisher
2020-07-15 20:28:34 -
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev hükümetin istifasını istiyor

SOFYA (AA) - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, bir haftadır devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, hükümetin istifa etmesi ve erken genel seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Bulgar halkının seferber olmasının, ülkedeki demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü yıkanlara karşı ulusal mutabakatın bir yansıması olduğunu ifade eden Radev, mevcut oligarşik yönetim modelinin halk tarafından istenmediğini savundu.

Radev, ülkedeki siyasi sürecin yeniden başlatılması ve ülkenin modernizasyonu için mevcut hükümetin ve başsavcının istifa etmesi ve seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.

Ülke geneline yayılan protestolarda her yaştan ve toplumun her kesiminden insanın buluştuğunu kaydeden Radev, göstericilere provokasyonlardan ve şiddetten uzak durmaları çağrısında bulundu.

- "Sizi duyuyoruz"

Başbakan Boyko Borisov da bir hafta önce başkent Sofya'da başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan hükümet karşıtı protestolara ilişkin açıklamada bulundu.

Göstericilere "Sizi duyuyoruz" diye seslenen Borisov, hükümetin istifasıyla hiçbir şeyin düzelmeyeceğini savundu.

Kasım, aralık ve ocak aylarında Bulgaristan'ı zor bir dönemin beklediğini kaydeden Borisvov, "Ekonomik kriz denilen iğne deliğinden Bulgaristan'ı geçiremeyebiliriz." ifadelerini kullandı.

- Gösteriler bir haftadır sürüyor

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in iki danışmanının 7 gün önce tutuklanması üzerine Sofya'da başlayan protestolar, ülke genelindeki büyük şehirlere de yayıldı.

Bir haftadır süren hükümet karşıtı gösteriler genel anlamda olaysız geçerken, gösterilerin ilk iki gününde eylemcilerle polis arasında yaşanan arbedelerde 2 polisin yaralanmıştı.


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