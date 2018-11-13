Bulgaristan Birleşmiş Milletler Göç Sözleşmesinden çekiliyor

Bulgaristan hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan süreçten çekilme kararı aldı.

İktidar koalisyonunun büyük ortağı Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar (GERB) partisinin Parlamento Grubu Başkanı Tzvetan Tzvetanov, hükümet toplantısında konunun değerlendirildiğini ve BM'nin Göç Sözleşmesinin imzalanmayacağını duyurdu.

Kararın alındığı toplantıya, iktidarın koalisyon ortağı olan Birleşik Vatanseverler (BM) koalisyonunu temsilen katılan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Angel Camsbazki de "Doğrudan doğruya milli güvenliğimizi tehdit eden bu belge ile ilgili karar kesinlikle ülkenin yararınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu karar onaylanması için parlamentoya sevk edilecek. Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi de (BSP) Küresel Göç Sözleşmesinin ülkenin çıkarlarına aykırı olduğunu ve düzensiz göç akınını teşvik ettiğini kaydetmişti.

Parlamentodan beklenen onayın ardından Bulgaristan, BM Göç Sözleşmesine karşı çıkan ABD, Polonya, Macaristan, Avusturya, Slovenya ve Hırvatistan'ın yanında yer almış olacak. Göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan belgenin aralıkta Fas'ta imzalanması bekleniyor.