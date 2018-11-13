0553 313 94 23

Bulgaristan Birleşmiş Milletler Göç Sözleşmesinden çekiliyor

Bulgar hükümeti Birleşmiş Milletler'inin Küresel Göç Sözleşmesini imzalamayacak.

13 Kasım 2018 Salı 14:26
Bulgaristan Birleşmiş Milletler Göç Sözleşmesinden çekiliyor

Bulgaristan hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan süreçten çekilme kararı aldı.

İktidar koalisyonunun büyük ortağı Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar (GERB) partisinin Parlamento Grubu Başkanı Tzvetan Tzvetanov, hükümet toplantısında konunun değerlendirildiğini ve BM'nin Göç Sözleşmesinin imzalanmayacağını duyurdu.

Kararın alındığı toplantıya, iktidarın koalisyon ortağı olan Birleşik Vatanseverler (BM) koalisyonunu temsilen katılan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Angel Camsbazki de "Doğrudan doğruya milli güvenliğimizi tehdit eden bu belge ile ilgili karar kesinlikle ülkenin yararınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu karar onaylanması için parlamentoya sevk edilecek. Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi de (BSP) Küresel Göç Sözleşmesinin ülkenin çıkarlarına aykırı olduğunu ve düzensiz göç akınını teşvik ettiğini kaydetmişti.

Parlamentodan beklenen onayın ardından Bulgaristan, BM Göç Sözleşmesine karşı çıkan ABD, Polonya, Macaristan, Avusturya, Slovenya ve Hırvatistan'ın yanında yer almış olacak. Göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan belgenin aralıkta Fas'ta imzalanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:26
  1. BM

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkulu kanal tedavisi..
    1. Korkulu kanal tedavisi..
    2. ABD'ye 'yaptırım' darbesi! Umduğunu..
    3. PKK'lı terörist jandarmayı görünce..
    4. Doğan, Bahçelievler’de yeniden aday
    5. 25 aşiret YPG'ye karşı birleşti!
    6. Rus muhalifin yurt dışına çıkışı..
    7. Bahçelievler'de 1'i polis 4 kişinin..
    8. Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye barışın..
    9. Antalya'da yeni aldığı aracıyla 200..
    10. Bulgaristan Birleşmiş Milletler Göç..
    11. BM ve Mısır 'dur' demişti.....
    12. Yuh artık! Bir 'Atatürk' tutuklaması..
    13. Sosyal medya kullanıcıları dikkat!..
    14. Başkan Erdoğan açıkladı! 92 isim var
    15. Şehit Uzman Çavuş Olgun Bursa'da son..
    16. Mikro İHA için 11 firmadan teklif geldi
    17. Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu..
    18. WhatsApp'tan uyarı geldi: Otomatik..
    19. CHP Hatay belediye başkan adayı kim..
    20. Kalp çarpıntısı şikayetiyle gitti,..
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...