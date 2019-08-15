Bulgaristan Açık Badminton Şampiyonası - Milli sporcular 2 altın, 2 bronz madalya kazandı



ANKARA (AA) - Bulgaristan Açık Badminton Şampiyonası sona erdi. Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da 340 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit ile çift kadınlar kategorisinde Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin altın madalya aldı. Milli sporcular Aliye Demirbağ tek kadınlarda, Zehra Erdem-Emre Sönmez ise karışık çiftler kategorisinde üçüncü oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.



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