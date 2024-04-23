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Spor Bülent Uygun'dan çok sert sözler: Onun bunun ço... diyecek söz yok
Spor

Bülent Uygun'dan çok sert sözler: Onun bunun ço... diyecek söz yok

Yeniakit Publisher
2024-04-23 00:30:00 -
Bülent Uygun'dan çok sert sözler: Onun bunun ço... diyecek söz yok

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadan anamıza avradımıza çoluğumuza çocuğumuza küfür eden yani onun bunun ço... diyecek söz yok" diyerek tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNCE AYNAYA BAKSIN ONLAR"

Süper Lig'in en az bütçeli ikinci takımı olduklarını vurgu yapan Bülent Uygun, "Sosyal medyadakiler... Önce aynaya baksın onlar. Artık ülkede sevgi saygı, insanlara karşı olmayan bir yapının aldığı bir durum. Velhasıl ona rağmen bütün herkes işini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi mücadele ettik. 1 puan kazandık." açıklamasında bulundu.

"ONUN BUNUN ÇO... DİYECEK SÖZ YOK"

Sert konuşan Uygun, "2 sene önce Rize'deyken Galatasaray'ı evinde yenmiştik ve o zaman da onlar şampiyonluktan olmuştu. Dolayısıyla şampiyonun kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Sadece, sosyal medyadan anamıza avradımıza ço... çocuğumuza küfür eden yani onun bunun çocuklarına diyecek söz yok. Nasıl bir şekil aldık, nasıl birbirimize sevgimizi saygımızı, inancımız kaybettik onu anlamış değilim. Bu kadar iftira atılıyor. Biz Yiğidolar olarak aslan gibi duruyoruz" ifadelerini kullandı.
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"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

Uygun, "Sosyal medyada Sivasspor taraftarlarından bizi linçleyenlere karşı bize sahip çıkmaları için ricada bulunacağım. Ben artık yoruldum. Hepsine 100'er milyar lira tazminat davası açacağım. O capsler var, capsler. O capsleri sokacağım bir yerlere. Sonra görecekler benim kim olduğumu. Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış. Bakacağız" dedi.

"TETİKÇİLERE İNANAN SALAKLAR VAR"

52 yaşındaki teknik adam, "Biz insanların eleştirilerinden sıkıntı duymuyoruz. Bazı gazeteci gözüken tetikçiler var. Para alanlar. Onların yaptığı oradaki yalan haberler, o yalan haberlere inanan bu ülkede bir sürü salak var. Ondan sonra bir sürü laf küfür anamıza avradımıza. Sonra da hepsi 30'ar, 50'şer milyar ödüyorlar. Sonra 'Abi ben yapmadım, çocuğum yaptı. Ben etmedim hacklenmiş' diye kıvırmaya çalışıyorlar. Ben o paraları sokak köpeklerine, kimsesiz çocuklar yurduna, yaşlılar yurduna bağışlıyorum. Daha da bağışlamaya devam edeceğim. Kimseyi affetmem. Olay bu" şeklinde konuştu.

"UEFA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ"

Bülent Uygun, "Karşımızda birbirinden yetenekli bir takım var. Konferans Kupası'nı kazanabilecek bir takımdı. Ligi de hala kazanabilir, arada 4 puan var. Yorgunlukları bizim için avantaj. Dinlenmeden bize geldiler. Yorgunlukları bize avantaj oldu. Taktiğimizi, analizimizi ona göre yaptılar. En iyi taraflarını kapatarak en iyi yerlerinden vurma stratejimiz var. Koita ile bunu başardık. 1 puan aldık. UEFA Kupası'na gitmek için kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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