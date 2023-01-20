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Gündem Bülent Turan'dan EYT açıklaması: O tarihte neticelenir
Gündem

Bülent Turan'dan EYT açıklaması: O tarihte neticelenir

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesine ilişkin açıklamada bulundu. Turan "EYT Ocak sonu Meclis'e gelir. Şubat'ta Genel Kurul'da görüşülmeye başlanır. EYT Şubat ayında neticelenir" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 13:17:00 - 2023-01-20 13:18:49

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın soruları yanıtladı.

Seçimlerin büyük ihtimalle 14 Mayıs'ta yapılacağını dile getiren Bülent Turan, "Öncelikle ülkemiz için hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız son grup toplantısında 14 Mayıs'ı işaret etti. Resmi takvim hala 18 Haziran'dır. Bir erken seçim gündemimiz yok. 18 Haziran'da neden yapmayacağız. Ramazan Bayramı, Hac dönemi, mevsimlik işçiler, Kurban Bayramı... Hem ilk turu hem ikinci turu planlamak zorundasınız. Bu hac meselesinin 2 turda da olmadığı 7 Mayıs ve 14 Mayıs var. Biz istiyoruz ki 18 Haziran'a en yakın tarih olan 14 Mayıs var. Seçim büyük ihtimalle 14 Mayıs'ta olacak. Kararın Meclis'ten çıkmasını isterdik. İYİ Parti ve CHP yolu kapattı. Seçim tarihini Cumhurbaşkanının almasını bekliyoruz. Karar 9-10 Mart tarihlerinde açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren Bülent Turan, "Ahmet Davutoğlu keşki üniversitede hoca olarak kalsaydı. Seçime Konya'dan girse seçilemeyecek durumda şu an" dedi.

"Erdoğan aday olamaz diyen hukuk cahilidir"

"Sayın Erdoğan bugüne kadar birçok engelle karşılaşmış bunları aşmış bir lider. YSK sürece ilişkin itiraz konuları varsa bunlar değerlendirilir. Erdoğan, 2018'de yeni sisteme göre ilk kez Cumhurbaşkanı oldu. 'Aday olamaz' diyen hukuk cahilidir" diyen Bülent Turan EYT meselesine de değindi.

Turan, "EYT Ocak sonu Meclis'e gelir. Şubat'ta Genel Kurul'da görüşülmeye başlanır. EYT Şubat ayında neticelenir" diye konuştu.

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Yorumlar

Yok Yaw

Yaw he he... Yeter artık oyaladığınız, Aralık-Ocak-Şubat derken, civciv çıkacak kuş çıkacak.... Bakalım seçim sandığından ne çıkacak. EYT'lilere zam şoku yaşattınız, bu saatten sonra eyt çıkarsanızda çıkarmasanızda size oy yok.
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