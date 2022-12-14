Bülent Turan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan ilk açıklama geldi.

"Biz siyasi rekabeti önemseyen bir ekibiz. Biz meydanlarda siyasi polemik yapmayı seven bir ekibiz. Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu." diyen Turan, şöyle devam etti:

Yerel mahkemenin verdiği bir karar var. Ancak bundan sonraki süreçte hem İstinaf hem Yargıtay boyutu olacaktır. Yani kesinleşmeyen bir karar var. Biz isteriz ve dileriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım.