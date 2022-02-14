Bülent Turan'dan Babacan ve Davutoğlu'na tokat gibi sözler: Dedelerinin mezarına nasıl gidecekler?

Bülent Turan özellikle AK Parti'den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na yönelik ağır eleştiriler yöneltti. Bülent Turan, vatandaşın nezdinde Erdoğan- Mansur Yavaş veya Erdoğan İmamoğlu kıyaslamasının söz konusu dahi olmadığını belirterek dün bir araya gelen 6 muhalefet partisinin Türkiye'nin sorunlarına yönelik tek bir kelime etmediklerini dile getirdi.

"6 parti değil 16 parti bir araya gelebilseydi"

"Türkiye'nin bir evladı olarak birisinin STK'larla, veya diğer toplum birlikleri görüşmesinden rahatsız olmayız." diyen Turan "Keşke kasetlerle partinin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu, çok abrüst söylemler tercih etmeseydi de Ana muhalefet parti lideri Kılıçdaroğlu ile, Başkan Erdoğan aynı masada görüntü verebilseydi. 6 parti değil 16 parti bir araya gelebilseydi. Ama Türkiye bu zemini kaybetti." dedi.

"Şu anki CHP'nin bırakın Baykal'la, bırakın dünle alakası yok"

Operasyonla genel başkan değişiminden sonra CHP başka bir kimliğe büründüğünü söyleyen Turan, Baykal döneminde CHP ile Meclis'te çalıştığını, Baykal'ın milli konulara, siyasal konulara yaklaşımını gördüğünü belirterek "Şu anki CHP'nin bırakın Baykal'la, bırakın dünle alakası yok. Atatürk CHP'sinin sadece adı kaldı." dedi.

"AK Parti'nin önünü açmak demektir"

6 liderin bir araya gelmesiyle bir stratejinin bir sinerjinin ortaya çıkması gerektiğine değinen Bülent Turan sözlerini şöyle sürdürdü "6 lider bir araya geldi ne söylediler. Yayınladıkları bildiride biz parlamenter sisteme geri döneceğiz dediler. Bunlar şu anda topluma biz var olan sistemi beğenmiyoruz. Tekrar seçilirsek eski sisteme döneceğiz diyorlar. Yani seçimden sonra bir seçim daha ve bir refedandum daha diyorlar. Olmaz ya hadi oldu diyelim. Bunların parlamenter sisteme geçişi demek AK Parti'nin önünü açmak demektir. CHP 25-26 hiç olmadı. Onların koalisyon vaadi, 25 CHP, 10 İYİ Parti ve bir iki puan da diğerleri. Bu da koalisyon demektir. AK Parti, yüzde 40'lar oranında hala açık ara birinci partidir. Bunlar kazansa bile AK Parti'nin önünü açacak demektir. "

"Olmaycak vaat ile millet oyalanmaz

200 yıldan beri bu topraklarda bir Demokrasi kavgası olduğunu söyleyen Bülent Turan "Bu siyasal yürüyüş geri gitmez. Nasıl ki padişahlıktan demokrasiye geçilmişse ve geri gitmeyeceği gibi, nasıl ki tek partiden çok partiye geçilmişse ve geri dönmeyeceği gibi parlamenter sistemden başkanlığa geçilince de geri dönülmez. Dünyada bunun örneği yok İnsanlar, devletler aldığı bir demokratik hakkı geri vermez. Şu anda millet Meclis'e ve Başkan'a oy veriyor. Şimdi deniyorki siz başkanı seçmeyin parlamentoyu seçin, başkanı parlamento seçsin, böyle bir örnek dünyada yok. Türkiye'de başkanlık sisteminden geri dönüş teknik olarak da mümkün değil. Yani 6 lider 400 milletvekili çıkaracak, biz MHP ile birlikte 200'ün altına düşmemiz böyle bir örnek dünyada var mı? Olmaycak vaat ile millet oyalanmaz" dedi.

"Bu arkadaşlar dedelerinin mezarının başına nasıl gidip de mahcup olmayacaklar"

Toplantıya katılan 6 partinin bambaşka tarzı olduğunu söyleyen Bülent Turan, AK Parti'den kopanları üzülerek izlediğini belirterek "Bir çınar gölgesinde olma imkanı varken bir söğüt altında serinlemeye çalışıyorlar. Ayıp yazık, bizim bu arkadaşlarımızın dedeleri büyük ihtimal tek parti iktidarının gadrine, zulmüne uğramış insanlar. Bu arkadaşlar dedelerinin mezarının başına nasıl gidip de mahcup olmayacaklar. CHP'nin liderliğinde sadece Erdoğan'ı yıkmak için yapılan bir çalışmanın payandası olmak bizim tarihimize hatıramıza yakışır mı? Dünkü partiler zirvesinde bir parti hariç hepsinin sağ parti olması ve bunun AK Parti'de oy kaybına yol açıp açmayacağı sorusuna da cevap veren Bülent Turan "Ben AK Parti'nin kendisinden başka sınavı olmadığı kanaatindeyim. Bizi biz yapan değerlerimiz var. Hata yapmazsak, sosyal kesimleri dinlemeye devam edersek milletle yol yürümeye devam edersek hiçbirinin karşılığı yok" dedi.