Bülent Turan'dan Abdüllatif Şener'e: İlk fırsatta satar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulunda bazı bakanlıkların 2019 yılı bütçeleri üzerine yapılan konuşmaların ardından söz alarak, CHP'li Abdüllatif Şener'e tepki gösterdi.

Konuşmasına "Konya'da sokağa çıkamayan, yuhalanan birine cevap vermeye mecbur kalmaktan utandığını" ifade ederek başlayan Turan, "Herkes Şener'in karın ağrısını biliyor. Şener, siyasi ihtiraslarıyla kör olduğu için utanmalıdır." dedi.

"İlk fırsatta CHP'yi de satar"

Siyasi körlük ile muhalefetin başka şeyler olduğunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Kurduğu partiden sonra en zıt partiye geçen kişi, yarın ilk fırsatta CHP'yi de satacaktır, aynı ithamları CHP'ye de yöneltecektir." ifadelerini kullandı.