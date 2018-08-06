Bülent Turan: İstenmiyorsun bırak artık!

AK Parti'den CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan kurultay çağrısına yorum geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Turan CHP'deki kurultay tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Turan, “Kılıçdaroğlu'nun siyaseten artık bir meşruiyeti kalmadı” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'de yaşanan kongre tartışmalarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun siyaseten artık bir meşruiyeti kalmadı. Delegelerin yarısı imza vermiş. Sen diyorsun ki 'Yok iki kişi eksik, yok üç kişi eksik.' Yahu istenmiyorsun. Bırak git artık. Bu kadar adam seni istemiyorsa senin partide artık bir karşılığın yoktur" dedi.

HER DAİM MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Beyçayır köyünüziyaretinde yaptığı konuşmada, sadece seçim dönemlerinde değil her zaman köyleriziyaret ettiklerini belirterek, "Bizler, bugün söz verip deyarın cayanlardan değiliz. Her daim milletimizin yanındayız.Milletimizin hanesine, köyüne, kasabasına misafir olmak bizleriçin gururdur, şereftir." ifadesini kullandı.

CHP'deki kurultaytartışmalarına da değinen Turan, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun siyasetenartık bir meşruiyeti kalmadı. Delegelerinyarısı imza vermiş. Sen diyorsun ki 'Yok iki kişi eksik, yok üçkişi eksik. Yahu istenmiyorsun. Bırak git artık.Bu kadar adam seni istemiyorsa senin partide artık bir karşılığınyoktur. Ama adam bırakıp gitmiyor. Çünkü projeyle gelmiş. Çünkükaset operasyonuyla gelmiş. Kılıçdaroğlu geldikten sonra varolan CHP’ye bakın. CHP’de bırakın siyaset yapmayı, hayatındaCHP'nin kapısından bile geçmemiş, şaibeli tipler ön seçimde en başta çıktılar. Çünkü partinin genetiğiyle oynadılar. Milli hassasiyeti olan CHP'lileri tasfiye edip yerli ve milli ne kadar değer varsa hepsine hakaret eden adamları baş tacıyaptılar. Mustafa Kemal Atatürk’ün 95 yıllık partisini HDP’nin kötü bir karikatürü haline getirdiler."