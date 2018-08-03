Bülent Tüfenkci’den ABD’nin yaptırım kararına eleştiri

64-65. Hükumet Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Malatya Şubesini ziyaret etti.

Tüfenkci, 24 Haziran’da Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini uygulamaya karar kıldığını belirtti.

Seçimlerden bugüne kadar kabinenin oluşumu, üst düzey yöneticilerin atanması ve icraat noktasında gerekli adımların atılmasına başlandığını kaydeden Tüfenkci, “Bu süreç içerisinde özellikle Türkiye’nin üzerine sistematik bir şekilde gidilmeye başlandı. Zaman zaman bir takım çevrelerin yurtdışı odaklı ataklarını gördük. Türkiye’nin hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturmama adına ortaya koyduğu dirayetli dış politika ve bu dış politika karşısında oyun kurmaya çalışanların oyunlarının bozulması neticesinde bundan rahatsız olanlar özellikle ekonomi üzerinden Türkiye’yi vurmaya çalıştılar” dedi.

Tüfenkci, Amerika Birleşik Devletlerinin iki bakana yaptırım uygulama kararına değinerek, “En son geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletlerinin bir ayıbını hep beraber yaşadık. Ne uluslararası hukuka ne teamüllere ne de devlet geleneğine sığmayacak şekilde Türkiye’de iki bakanımızla ilgili karar aldılar. Bu karar tabi ki yok hükmündedir ve bir anlamı yoktur. Özellikle Türkiye’de darbe girişiminde bulunan ve her türlü ispatı yapılan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başını orada tutarak vermeyenler, PKK’ya ve PYD’ye her türlü yardımı yapanlar, insan haklarını bahane ederek bu terör örgütlerini savunanlar, onların yapmış oldukları zulmü ve insan haklarını kınayamayanlar iki yüzlü bir tavır sergilemektedir. Türkiye’de hukuk sistemi içerisinde verilen bir kararı bahane ederek iki bakan hakkında karar almasını ayıp olarak karşılıyoruz. Bu noktada hükumetimiz mütekabiliyet çerçevesinde gerekli tedbirleri ortaya koydu” şeklinde konuştu.

Dövizdeki yükselişe ilişkin olarak ise Tüfenkci, “Ekonomi yönetimi dövizdeki oynaklığı giderme noktasındaki yol haritasını bayramdan sonra açıklayacağını ifade etti. Gerek Merkez Bankamızla gerekse ekonomi yönetiminin alacağı tedbirlerle, ihracatı daha fazla artırma, tasarrufları artırmakla belli bir noktaya getireceklerine inanıyorum” diye konuştu.