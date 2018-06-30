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Bülent Tezcan: Kılıçdaroğlu kalır biz gideriz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edeceği yönündeki iddialara yönelik olarak 'Genel başkanlar kalır, alt kadrolar değişir. Siyasette doğru olan tutum budur.' dedi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:28
Bülent Tezcan: Kılıçdaroğlu kalır biz gideriz

Habertürk TV'de 'Gerçek Fikri Ne?' programına konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partinin genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun istifa etmek istediği, ancak çalışma ekibinin bunu engellediği, çünkü kendi koltuklarından olmak istemedikleri söylentilerinin gerçek dışı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"GENEL BAŞKAN KALIR, ALT KADROLAR DEĞİŞİR"

"Ne istifa etmek istediğini söyledi, ne de istifasını isteyen kimse oldu. Her seçim sonrası memnun olmayanlar, kurultay ya da istifa isteyenler olabilir. Ancak genel başkanlar kalır, alt kadrolar değişir. Siyasette doğru olan tutum budur. Aşağıda birçok şeyi biz yaptık."

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 08:28
  1. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • BOYKOTT CHDPKKBOYKOTT CHDPKK6 sa önce
    "Sümüklüden haber geldi demek..siyonist Kemal yerel secimlere kadar lazim daha.."10" olacak..hehe..
  • AliAli6 sa önce
    Senin gözün o koltukda yalaka
  • samsunlusamsunlu4 sa önce
    ondan sonra tayyip diktadör ulan diktadör 9 sefer seçimi kaybeden sizin kk chp hala direniyo gitmemek içinşahsen ben kalmasından yanayım
  • AKINCIAKINCI7 sa önce
    bak sen arkadaş bizimderse ihtiyacımız yoksen iyi çalışmamışsınhocan senibirazdaha çalıştırsın...
  • OsmanlıOsmanlı7 sa önce
    Dizin altınızda üstünüzde PKK ile birlikte aynı.terörist ilesiniz.Bu vatan için Hatta terörist ten daha tehlikelisiniz
  • ihsanihsan7 sa önce
    yok Tezcan atma kılıçtaroğlu fetö talimat vermeden gitmez desene
  • TURAN ŞAHİNTURAN ŞAHİN7 sa önce
    galiba kk da senle ilgili kaset maset mi var ne.....
  • K.K gitsin siz kalinK.K gitsin siz kalin5 sa önce
    Her evden bir oy' diyerek pkk'yi meclise sokuyor!? Pkk'nin katlettigi şehidin cenazesine gelme' deyince de, sen icsavas cagrisi yapiyorsun' diyor!? Boyle bir alcaklik, boyle bir ihanet gorulmus sey degil. Adam pkk'ya hazineden maas veridiriyor, asgerimi katlettiriyor, cenazeme gelme deyince, "sen iç savaş çagrisi yapiyorsun" diyor!? Bu tam bir Fetö agzi. Kendi işledigi suçu baskasinin üzerine atan tam bir münafik kafir k.k gitsin siz kalin
  • ataata5 sa önce
    doğru. utanmadan kravat gömlet gjyip 3 yaşındaki bir çocut mantığı ve edası ile konuştun. inanılmazdı. demek böyle çalışan bir beyin var ya da müthiş çalışılmış bir kışkırtma kaos ve teröre hazırlık vardı. ne demek lan seçimi biz kazandık. sandıkları sabaha kadar koruyun. şaka mısın len????
  • aliyaraliyar7 sa önce
    kılıçdaroğlu koltuğu poposuna japon yapıştırıcısı ile yapıştırmış cerrahi müdahale lazım bırakması için.(yeni bir kaset gibi mesela)
  • mutmainemutmaine6 sa önce
    diktatör tek adam diye , millete söylediğiniz sözler ne oldu !! kimin tek adam olduğu ortada..
  • SerhatSerhat7 sa önce
    Chp atatürk düşmanı pkk lı dolu komple temizlensin alayız gidin..... millive devletçi insanlar dolsun chp
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