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Bülent Korkmaz'dan 6-0'lık mağlubiyet açıklaması: Bu skorun sorumlusu benim

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 6-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

20 Ekim 2019 Pazar 10:49
Bülent Korkmaz'dan 6-0'lık mağlubiyet açıklaması: Bu skorun sorumlusu benim

Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalya'da oynanan maçta, ligin alt sıralarındaki Gençlerbirliği, Antalyaspor'u deplasmanda 6-0 mağlup etti. Maçtan sonra konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Bu skorun sorumlusu benim" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçla ilgili bir şey söylemeye gerek olmadığını belirterek, bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi. Korkmaz, "Teknik direktör olarak sahaya 11 kişi çıkarıyorsam, bunun tek sorumlusu teknik direktördür. Dolayısıyla bu maçın kazanılmaması, farklı mağlup olunmasının tek sorumlusu benim. Artık, bir gün izin verdim. O izinden sonra toparlanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.Tribünlerin 'istifa' çağrısının sorulması üzerine Korkmaz, şöyle konuştu: "Taraftar istifa isteyebilir, bağırabilir. Ama ben de geçmişte, futbolcu iken, teknik direktör iken yaşadığım tecrübeme dayanarak söylüyorum. Zor anlarda, zor durumlarda herkes birbirine sarılmalı, herkes birbirine destek olmalı. Çünkü işler iyi gittiği zaman herkes sırtınızı sıvazlar, onlara teşekkür ediyorum ama bunun benim için geçerliliği yok. Önemli olan zor anlarda, insanların birbirlerine sarılması, birbirlerine sahip çıkmasıdır. Takım olarak oyuncularımla böyle yapıyoruz. Herkese de bunu tavsiye ediyoruz".

"Bu skorun sorumlusu benim''

Oldukça üzgün olan Bülent Korkmaz, "Eksiklik bende. Dediğim gibi bu skorun sorumlusu benim. Sonuca baktığımız zaman da hata benim. Demek ki takımı iyi hazırlamamışım. Takımın rehavete kapıldığını düşünmüyorum. Kazandığımız zaman sıralamada nereye gideceğimizi biliyoruz. Futbolda bazen herkesin başına gelebiliyor. O da bugün oldu. İnşallah bir daha tekrarlanmaz" dedi.

Yenilen bir golde hatası olan ve daha sonra kırmızı kartla oyun dışı kalan Bahadır Öztürk ile ilgili de konuşan Bülent Korkmaz, "Bahadır genç oyuncu. Hata yapacak, yanlış yapacak. O da çok üzüldü. İyi durumda idi. Sezona iyi başladı, öyle de devam ediyordu. Futbolda bunlar oluyor. Tekrarlanmadığı sürece doğru yolda. O da çok üzüldü" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:49
  1. Antalyaspor
  2. Bülent Korkmaz
  3. Gençlerbirliği
  4. Teknik direktör
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