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Gündem Bülent Ecevit’in partisi peygamberimizin hadisiyle bayram kutladı
Gündem

Bülent Ecevit’in partisi peygamberimizin hadisiyle bayram kutladı

Kurucusu Bülent Ecevit’in olduğu DSP Genel Başkanı Önder Aksakal; “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” diyerek Kurban Bayramı videosu yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 14:40:00 -

 YENİ AKİT  ANKARA 

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Aksakal mesajında; “Toplumları bir arada tutan değer yargılarının başında gelen en önemli özellik, inanç birliğinin güçlü olmasıdır. Milli ve manevi değerlerin koşulsuz sahiplenildiği, coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik iklimini pekiştiren bayramlarımız asil Türk milletinin tarihten hasletlerinden biridir. Bugün dünyada yaşanan açlık, kıtlık, salgın hastalık, terör ve savaşların son bulması dileğiyle, paylaşım duygusunun vücut bulduğu, “komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” düsturuna inanmış tüm yurttaşlarımızın ve inananların mübarek Kurban Bayramı’nı yürekten kutluyorum.” sözlerine yer verdi.

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