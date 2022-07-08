Bülent Ecevit’in partisi peygamberimizin hadisiyle bayram kutladı

YENİ AKİT ANKARA

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Aksakal mesajında; “Toplumları bir arada tutan değer yargılarının başında gelen en önemli özellik, inanç birliğinin güçlü olmasıdır. Milli ve manevi değerlerin koşulsuz sahiplenildiği, coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik iklimini pekiştiren bayramlarımız asil Türk milletinin tarihten hasletlerinden biridir. Bugün dünyada yaşanan açlık, kıtlık, salgın hastalık, terör ve savaşların son bulması dileğiyle, paylaşım duygusunun vücut bulduğu, “komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” düsturuna inanmış tüm yurttaşlarımızın ve inananların mübarek Kurban Bayramı’nı yürekten kutluyorum.” sözlerine yer verdi.