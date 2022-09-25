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Ekonomi Bülent Arınç'tan yeni çıkış! Faizi savundu
Ekonomi

Bülent Arınç'tan yeni çıkış! Faizi savundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararı hakkında Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 20:36:00 -
Bülent Arınç'tan yeni çıkış! Faizi savundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), eylül ayı toplantısı sonrasında aldığı, piyasaların merakla beklediği politika faiz oranı kararı açıklandı.

Merkez Bankası’nın eylül ayı toplantısı sonunda; politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 12 oldu.

Toplantının özetinde, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 13’den yüzde 12’ye indirilmesine karar vermiştir." denildi.

Bülent Arınç'tan faiz açıklaması

Öte yandan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Politikyol'dan Murat Aksoy'un sorularını yanıtladı.

Bülent Arınç, burada Merkez Bankası'nın (MB) faiz kararını değerlendirdi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Gerçekten kredi faizleri çok yüksek "

"MB faizi düşürüyor ama politika faizini düşürüyor. Oysa piyasadaki reel faiz gittikçe yükseliyor. Bankaların uyguladığı faizler çok yüksek, dahası bankalar ev kredisi vermiyor. Ben bunu Manisa’da yakınlarımdan biliyorum.

Bankalar olağanüstü karlar ediyor ama halka kredi vermiyorlar. Esnafı bırakalım sanayide işi olanların da bankalardan çok büyük şikayeti var bu konuda. Gerçekten kredi faizleri çok yüksek ve alamıyorlar.

Politika faizini yüzde 19’dan başlayarak yüzde 12’ye indirmiş olmak nasıl bir olumlu etkisi olduğunu piyasada ben merak ediyorum. MB yetkilileri sorulduğu zaman belki bir cevap verecektir.

"Cumhurbaşkanımız bu konuda çok ısrarlı, bir bildiği vardır diye düşünüyorum"

Açıkçası ben fazilerin düşürülmesini değil bir-iki puan arttırılabileceğini düşünmüştüm. Çünkü faiz inince dolar artıyor, enflasyon artıyor. Bu adeta bileşik kaplar teorisi gibi.

Biri düşünce diğer artıyor. Açıkçası önümüz kış ve Türkiye’nin nasıl etki edeceğini endişe ederek bekliyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız bu konuda çok ısrarlı, bir bildiği vardır mutlaka diye düşünüyorum.

"Cumhurbaşkanı bu iddiasında haklı olabilir"

Sayın Cumhurbaşkanı bu iddiasında haklı olabilir. Beklemekten başka bir çaremiz yok."

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