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Siyaset Bülent Arınç'tan seçim tahmini: Kazanmaya çok yakın
Siyaset

Bülent Arınç'tan seçim tahmini: Kazanmaya çok yakın

Bülent Arınç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmaya çok yakın olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 11:54:00 -
Bülent Arınç'tan seçim tahmini: Kazanmaya çok yakın

Bülent Arınç, 2023 seçimleri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Arınç, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben Sayın Erdoğan'ın seçimi kazanmaya çok yakın olduğunu görüyorum" dedi.

Arınç, 6'lı Masa'nın ise bu dağınıklıkla giderse cumhurbaşkanlığı seçiminden netice alamayacağını söyledi.

"Erdoğan ile aranızdaki buzlar eridi mi? Helallik istemiştiniz çünkü sonra bir görüşmeniz oldu mu?" sorularına Bülent Arınç, şu cevabı verdi:

"Ben 1978'den beri Tayyip Bey'in gerçek dava arkadaşıyım. Aynı ideal için birlikte omuz omuza çalıştık. Allah rızası için siyaset yaptık. Milletimizin önünü, bahtını açmak için gayret ettik. Bizim dava arkadaşlığımızda hep güzel şeyler vardır. Evet, beni çok kıran, üzen bir konuşma yaptı. Ama biz birbirimizi her zaman bağışlayabiliriz. Bunun yolunu, yöntemini bilen insanlarız. Bizim dava arkadaşlığımızı, başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin. Dava dediğimiz şeyin aslını, biz kardeşler olarak bugüne kadar bilerek ve isteyerek uyguladık."

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Yorumlar

Paşa

Reis sn arınç’ı üzen konuşma yapmış ??? Ya sn arınç kaç kez reisi ve davayı üzen konuşma yaptı ???? Chp’liler ve benzer görüşteki derneklerde neler demedi ki ...davayı çoktannnnn sattı ve reis tekrar oylarını artırınca yuvaya geri dönüş yapıyor...eskiden en güvendiğim adamdı şimdilerde hiççççç güvenmediğim

Türk

Hayırdır bu yine niye arz-ı endam eyledi
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