Bülent Arınç’tan İmamoğlu açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasına dayanarak üst sınırdan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Karara tepki gösteren isimlerden biri de Bülent Arınç oldu.

'UTANÇ VERİCİ VE UMUT KIRICI'

Arınç'ın konuya ilişkin paylaşımları şu şekilde:

"Bugün İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu için, Türkiye'nin en değerli ceza hukukçularından Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Ahmet Gökçen ile Prof. Dr. İzzet Özgenç'in hazırladığı ve bir ceza avukatı olarak şahsen benim de katıldığım mütalaaya rağmen, mahkemeden çıkan mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır."