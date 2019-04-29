Bülent Arınç'tan bomba açıklama: Yeniden bir araya gelebiliriz

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç,"Kim nereye giderse gitsin biz AK Parti’liyiz. Yeniden bu parti çatışı altında birleşebiliriz" dedi.

Superhaber'in haberine göre, Bülent Arınç, yeni parti iddiaları hakkında suskunluğunu bozdu. Arınç, "Ayrılıklar, küskünlükler olabilir. Bunun telafisi çok kolay" diyen Arınç'tan "Erdoğan çağrı yapsın" önerisi geldi.

"Kolları bir sıvarız ki"

AK Parti için yeniden bir araya gelebileceğini söyleyen Arınç, "Ayrılıklar olur da. Çok idealist, çok samimi, çok hasbi şeylerdi bunlar. Ama işin doğasında varmış bu demek ki. Fransız İhtilali'nde bile ihtilalciler sonradan birbirlerini yediler. Veya bir başka partide, bir başka toplulukta. Zaman içerisinde değişimler olabiliyor. Bizde de arzu edilmeyen ayrılıklar, küskünlükler olabilir. Bunun telafisi çok kolay, yeter ki istensin. Biz eğer olursa kolları bir sıvarız ki, AK Parti’yi bugünkü gücünün 10 katına ulaştırırız" dedi.

"Biz AK Partiliyiz"

Arınç, adı geçen isimlerden farklı olduğunu söyleyerek, "Ben halk ile birlikteyim. Sizden sonra Balıkesir’den, Tatvan’dan arkadaşlar gelecek. Biz burada Türkiye’yi, AK Parti’yi konuşuyoruz, kim nereye giderse gitsin biz AK Parti’liyiz" dedi.