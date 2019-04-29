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Bülent Arınç'tan bomba açıklama: Yeniden bir araya gelebiliriz

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile siyasetteki son gelişmelere ilişkin konuştu. Arınç, AK Parti çatısı altında yeniden birleşebileceğini ve partiyi bugünkü gücünün 10 katına ulaştırabileceğini söyledi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 21:44
Bülent Arınç'tan bomba açıklama: Yeniden bir araya gelebiliriz

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç,"Kim nereye giderse gitsin biz AK Parti’liyiz. Yeniden bu parti çatışı altında birleşebiliriz" dedi.

Superhaber'in haberine göre, Bülent Arınç, yeni parti iddiaları hakkında suskunluğunu bozdu. Arınç, "Ayrılıklar, küskünlükler olabilir. Bunun telafisi çok kolay" diyen Arınç'tan "Erdoğan çağrı yapsın" önerisi geldi. 

"Kolları bir sıvarız ki"

AK Parti için yeniden bir araya gelebileceğini söyleyen Arınç, "Ayrılıklar olur da. Çok idealist, çok samimi, çok hasbi şeylerdi bunlar. Ama işin doğasında varmış bu demek ki. Fransız İhtilali'nde bile ihtilalciler sonradan birbirlerini yediler. Veya bir başka partide, bir başka toplulukta. Zaman içerisinde değişimler olabiliyor. Bizde de arzu edilmeyen ayrılıklar, küskünlükler olabilir. Bunun telafisi çok kolay, yeter ki istensin. Biz eğer olursa kolları bir sıvarız ki, AK Parti’yi bugünkü gücünün 10 katına ulaştırırız" dedi.

"Biz AK Partiliyiz"

Arınç, adı geçen isimlerden farklı olduğunu söyleyerek, "Ben halk ile birlikteyim. Sizden sonra Balıkesir’den, Tatvan’dan arkadaşlar gelecek. Biz burada Türkiye’yi, AK Parti’yi konuşuyoruz, kim nereye giderse gitsin biz AK Parti’liyiz" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 21:44
  1. Balıkesir
  2. Bülent Arınç

YORUM YAZ

  • Orhangazi Orhangazi 12 dk önce
    ALLAH rızası için toparlayandan bir araya getiren denALLAH razı olsun
  • BakiBaki15 dk önce
    Trenden atlayanlara ve trenden ayrılanlara son çağrı
  • M Ali KM Ali K15 dk önce
    trenden inenler,tekrar binemez demedi mi Reis?artık gölge etmeyin yeter
  • Orhangazi Orhangazi 17 dk önce
    Hemen derhal o tatlı dilinle devlet ve millet adamlığı tarzınla bubüyüklüğüsenden bekliyoruz hepimiz ALLAH'IN kuluyuz şaşarız beşeriz hata ederizgün düşman sevindirecek gün değilderhal olaya el at senden hemen bekliyoruzşimdi hemen saģ ol var ol
  • kördüğümkördüğüm21 dk önce
    KONYANIN TEMİZ ÇOCUKLARIGALATASARAYA KARŞI KIÇINI YIRTTI. SAKARYANIN TEMİZ DELİKANLI ÇOCUĞU AYKUT 90 DAKİKA DEFANS YAPTIRDI.
  • AKIN YILMAZAKIN YILMAZ23 dk önce
    Sayın Bülent Arınç Başkanım bu açıklamanız beni heyecanlandırdı. AK Partinin size ve sizin gibi dürüst insanlara ihtiyacı var. siz meydanı maalesef (tamamını kasdetmiyorum ama) at hırsızlarına bıraktınız. eli başka, gözü başka oynayan adamlara bıraktınız. AK Partide siyaset yapmış (FETÖ'cü olmayan) Ali BABACAN'a, Mehmet ŞİMŞEK, Cemil ÇİÇEK, Kürşat TÜZMEN gibi siyasetçilere ihtiyacı var. haydi başkanım devamı gelsin
  • AlacaliAlacali25 dk önce
    Birlikte rahmet vardir.Rahmet olan yere caģrilmadan da giderim ben.gidirlir.gitmeliyiz.Allah ve Millet razi olur.
  • nene hatunnene hatun28 dk önce
    İNŞAALLAH...İNŞAALLAH...İNŞAALLAH....BEKLENTİMİZ, BİRLİK VE BERABERLİK OLSUN İNŞAALLAH....
  • Orhangazi Orhangazi 31 dk önce
    Derhal hemen bir araya gelmelisiniz herşeyi tayyip erdoğan dan beklememelişu sıkıntılı günlerde bir araya gelmeyecekseniz ne zaman bir araya geleceksiniz sayin bülent arınç bir vatandaş olarak sizden bunu acil olarak bekliyoruz yoksa haklarımızı size helal etmeyiz
  • YeterYeter33 dk önce
    Yillarca mili goru s tiyatrolarin dan iyi dem vurdun elin mikrofonla bos hayal alemin deki zavallilari hipnoz luyarak oylarini aldin haketmedigin makam mevki saltanat akabi n de akp tiyotrosu bu sefer ayni saltanat makam akp de oglunu da is sahi yaptin vekil yaptin aile boyu dunyalik isin girgirin dasin biraz tiras e aglayan arinc
  • yazgünyazgün38 dk önce
    sayin arinc BABA ADAMSIN VESSELAMYOLUN HAYIRLARA VESILE OLSUN.

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