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Gündem Bülent Arınç'tan Babacan'a 6 sıfır cevabı
Gündem

Bülent Arınç'tan Babacan'a 6 sıfır cevabı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'Ekonomiyi ben düzelttim, 6 sıfırı ben attım' sözlerine Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 21:01:00 - 2023-01-19 21:04:13

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Ekonomiyi ben düzelttim, 6 sıfırı ben attım" sözlerine tepki gösterdi. Babacan'la beraber bakanlık yaptıklarını söyleyen Arınç, "Bizim hükümette bulunduğumuz dönemlerde sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayır' dediği hiçbir şey yapılmamıştır, aslan payı ona aittir. Bunları 'Ben yaptım' demek yerine 'Sayın Başbakanın izniyle biz yaptık, hep beraber yaptık' demesi lazım." dedi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nu ve DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan'ı eleştirdi.

"Kökten yanlış"

İki ismin de parti kurmasını doğru bulmayan Arınç, "Biz hükümet içerisinde olup biten, hükümet üyeleriyle ilgili konularda birbirimizin özel durumlarını, kamuoyunun bilmemesi gereken şeyleri dışarıda konuşmamalıyız. Davutoğlu ve Babacan ayrı parti kurdular. Bizimle mücadele ediyorlar. Kökten yanlış. Aramızdaki geçmişteki kader beraberliğini yıkar anlamına gelmez. Ben hiçbir zaman 'Onlar haindir' sözünü kullanmadım, kullanamam. En özel durumları birlikte yaşadık. Cüneyt Arcayürek kalemi keskin gazeteciydi. Toprağı bol olsun, bizden yaşça büyüktü. Rahmetli Demirel'in yanında danışmanlık yapmış. Görevden ayrıldıktan sonra içeride ne olup bittiyse, sayın Demirel'i de rencide edecek pek çok şeyi hatıralarında yazmış. Bu neden yazılır? Biz hükümette en önemli kararları aldık. Bunları son çıkan kitabımı okusunlar. Ben bunları anlatmam, anlatamam." dedi.

"Kimseyi itham etmeden genel prensipler içerisinde yaptıklarımızı ortaya koymalıyız"

Kırıcı olunmaması gerektiğini vurgulayan Arınç "Birilerinin elini ovuşturup da 'ne güzel birbirine laf söylüyorlar' demesine gerek yok. Bizler birbirine laf yetiştiriyor diyemeyiz. Kimseyi itham etmeden genel prensipler içerisinde yaptıklarımızı ortaya koymalıyız. Sayın Babacan kıymetli insandır. 'Ekonomiyi ben düzelttim, 6 sıfırı ben attım' diyor. Şöhretini buradan yapıyor. Beraber bakanlık yaptık. Ben çok önemli konularda başbakanın siyasi iradesi olmadan adım atmadım. Bizim hükümette bulunduğumuz dönemlerde sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayır' dediği hiçbir şey yapılmamıştır, aslan payı ona aittir. Bunları 'Ben yaptım' demek yerine 'Sayın Başbakanın izniyle biz yaptık, hep beraber yaptık' demesi lazım. Siz benim ağzımdan hiç duydunuz mu? Ben 11-12 bakanlığın içinde bulunduğu kurumun başındaydım." dedi.

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Yorumlar

Türk

O madar uğraştın yinedeak patiyi batıramadın hayırdır bu çıkışın niye kime mektup gönderiyorsun

Saffet

6 sifırında bu millet attı babacan değil öyle olsa da kol kırılır yen içinde kalır görev veren görevini yapar bekler ayrılmaz vatan sevdasına küslük olmaz birlik olur diye düşünüyorum
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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