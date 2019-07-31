Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gerçeği ortaya çıktı!

Sezai Erhan Yeni Akit

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesiBülent Arınç'ın yeni parti hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğü iddiaları yalanlandı.



AK Parti muhalifi olan gazeteci Gökhan Özbek, yeni parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç ile bir araya geldiğini ve toplantıda Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın da yer aldığını iddia etmişti.

Davutoğlu gün boyu ofisindeydi

Ancak Ahmet Davutoğlu’na yakın kaynaklar, söz konusu iddianın asılsız olduğunu eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sabah 10:30’dan itibaren çalışma ofisinden hiç ayrılmadığını belirttiler.

Davutoğlu ile 2012 yılından beri görüşmedim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise, sosyal medyada kendisinin Ahmet Davutoğlu ve Bülent Arınç ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği şeklinde iddialar ortaya atıldığını belirterek, “Ben işim gereği herkesle görüşebilirim. Bu Davutoğlu da Arınç da olabilir. Kimle ne görüşsem de yazarım. Bazıları gibi yazmadığım görüşmem yoktur. Ancak Davutoğlu ile herhalde 2012 yılından beri görüşmedim. Ne telefonla ne de yüz yüze bir görüşmem olmadı. Olsaydı da bunu saklamazdım. Bazıları oturdukları yerlerinden birşeyler uyduruyorlar” dedi.