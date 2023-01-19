Bülent Arınç siyasete geri dönecek mi? Canlı yayında cevap verdi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un "Aktif siyasete girmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hayır" diyerek net bir cevap verdi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunanArınç, Ersoy'un "Aktif siyasete girmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap verdi.

Siyasete girmeyi düşünmediğini belirten Arınç "Yani kısaca söyleyeyim. Siyasete girme niyetim yok. Meclis Başkanlığından sonra 'Gel sana milletvekilliği verelim' deseler. Çok ayıp olur, gülünç olur. Ben ilkokul öğrencisi gibi... 20 sene milletvekilliğinden sonra tekrar başlayacak değilim. Ben ne istediğimi yazıda belirttim. Daha anlayışlı bir gözle onu okusunlar. Sizin kafanıza böyle bir soru takılmışsa onlar da lütfen bu yazıyı okusunlar" dedi.

Arınç ne demişti?

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Arınç, "Partinizin seçimi kazanması halinde kabineye girmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna "Ben kabineye girmeyi, şunu bunu falan düşünmem. Sayın Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Yapılacak görevler var. Bu görevleri hiçbir unvan beklemeden dahi yapmak isterim." diye cevap vermişti.

Arınç'ın bu açıklaması "Bülent Arınç siyasete dönüyor" olarak yorumlanmıştı.