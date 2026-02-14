  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bülent Arınç herkesi "mürted" ilan etti!
Gündem

Bülent Arınç herkesi “mürted” ilan etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bülent Arınç herkesi "mürted" ilan etti!

FETÖ, KHK’lı derken CHP’nin de papağanlığını yapan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç iyice zıvanadan çıktı.

HABER MERKEZİ

Arınç’a tepki gösteren araştırmacı-yazar İsmail Nacar şunları kaydetti: “Bir gazetede; ‘Bu toplumun seçtiği adam çıkarcılığın baş tacı, tamamen duygusal ilişkiler peşinde. Toplum ne ise onun ürettiği insanlar da parlamentoda. Bu toplumdan yeni bir uyanış beklemeyin, aziz millet olmaktan çıktı. Millet Müslümanlığı bıraktı’ demiş. Bu millet, böylesi bir hakarete şahit olmadı. Bu millet seçtikleriyle birlikte ‘Mürted oldu’ demek istiyor. Halkın seçtikleri arasında yer alan zata mürtedin İslam hukukundaki hayat hakkını sormak istiyorum ve bunu hakaret sayan herkesi haddini aşan Arınç’la mücadeleye çağırıyorum.”

