Bülent Arınç: AK Parti de 1 oy farkıyla kurtuldu!

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TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, DW Türkçe'ye konuştu. Arınç, HDP'nin kapatılması davasına ilişkin soruya cevap verdi.

DW Türkçe muhabiri, Bülent Arınç'a, "Selahattin Demirtaş yedi yıldır hapiste. Bir siyasi kimliği olan birisinin bu kadar uzun süredir hapiste olmasını doğru buluyor musunuz? Ayrıca HDP'nin kapatılma davasına yönelik değerlendirmenizi merak ediyorum." sorusunu yöneltti.

Cevabına, "HDP hukuki yönden kapatılabilir. Onlar da zaten 'bizi kapatın' ne bekliyorsunuz diye, neredeyse itirafçı durumuna düşmüşler. Ama siyasi yönden aynı çizgide 10 tane parti kapatılmış, hiçbir faydası olmamış." diyerek başlayan Arınç, geçmişteki parti kapatma davalarını örnek gösterdi.

'AK Parti 1 oy farkı ile kurtuldu'

HDP'nin parti kapatmalar için geçmişte hazırlanan referanduma destek vermediğini hatırlatan Arınç, "Biz bunun tamamen ortadan kalkması için 2010 yılı referandumunda madde koydurduk. HDP kapatılmayı istediği için o tarihte oylamaya katılmadı." dedi.

Parti kapatmalara ilişkin sözlerine, kendisinin de içinde bulunduğu partilerden bahsederek devam eden Bülent Arınç, şu ifadeleri kullandı:

Ben dört tane partisi kapatılmış bir insanım. Fazilet kapatıldı hiçbir günahı yok, Refah kapatıldı hiçbir günahı yok. MSP 12 Eylül'de kapatıldı. Bir de Milli Nizam var. AK Parti de 1 oy farkı ile kurtuldu. O yüzden bunu faydasız görüyorum.

Ama ille kapatılsın diyen siyasetçiler var. Şimdi beş ay sonraki bir seçimden bahsediyoruz. Seçim sürecinin başladığı tarihlerde Türkiye'de herhangi bir parti kapatılmamış bugüne kadar. Bu HDP'nin de kapatılmayacağı anlamına gelmez. İsterlerse kapanır. Ama yahu hukuk varken siyaseten neden düşüneceğiz? Aklı evveller için söylüyorum. Mevzu bahis olan bir partidir. O parti altı milyonu temsil ediyor. Yerine göre beş milyon, yerine göre yedi milyon.

O zaman siyasi olarak verilen karar o partinin idamı ise o kitlenin de geleceğini, orada milletvekilliği yapanların da geleceğini, onların temsil ettiği misyonun da geleceğini bence Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri düşünecektir. Kaldı ki 10'a 5 ile ancak kapatılabiliyor bir siyasi parti. Onu da biz getirdik. Nitelikli çoğunluk yaptık. Parasına el kondu, bu tedbirdir. Parasına el kondu demek kapatılacağı anlamına gelmez.