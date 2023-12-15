Buldanlılar yıllardır çözülemeyen üst yapı sorunlarını Büyükşehir ile aşıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesini ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü üstyapı ve altyapı çalışmalarını inceledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin altyapı çalışmasını yaptığı Buldan ilçesindeki Merkezefendi Caddesi’nde hayata geçirdikleri sıcak asfalt çalışmasını inceleyen Başkan Zolan, burada vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Üstyapı çalışması öncesi doğalgaz çalışmaları da tamamlanan ve yoğun olarak kullanılan caddeye 1200 ton sıcak asfalt döküldüğü, bunun yanında kaldırım düzenlemeleriyle caddenin modern bir hale getirildiği belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını bir süre inceleyen Başkan Zolan, asfalt serim makinesi kullandı.

Altyapısı da tamamlandı

Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediyesinin Buldan’da yapmış olduğu birçok çalışma ve hizmetleri incelemek için ilçeye geldiklerini ifade ederek, Buldan’ın ana arteri konumundaki Merkezefendi Caddesi’ndeki üst yapı çalışmalarının sonuna geldiklerini söyledi. Başkan Osman Zolan, “Öncelikle caddemize yağmur suyu hatları ve doğalgaz hattı döşendi. Caddemizin altyapısını bitirdikten sonra asfalt çalışmalarına geçtik. 600 metre uzunluğundaki güzel caddemizin asfaltlanmasının da sonuna geldik” dedi.

"Taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz"

Buldan’ın kendi içerisinde birçok güzelliği barındıran turizm anlamında mesafe alan bir ilçe olduğunu belirten Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemize yaptığımız yatırımlarla Buldan, daha konforlu bir şekilde misafirlerini ağırlayabilir. Buldan’da hemşehrilerimizin daha rahat yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buldan’ımızda taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Sıcak asfaltımız Buldan’ımıza hayırlı olsun, güzellikler getirsin. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Buldan’ımızın ve il genelindeki 616 mahallemizin ihtiyaçlarını gidererek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.