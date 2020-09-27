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Gündem Buldan'dan itiraf: Bize sahip çıkıyorlar
Gündem

Buldan'dan itiraf: Bize sahip çıkıyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP’lilerin serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:09:00 -
Buldan'dan itiraf: Bize sahip çıkıyorlar

Buldan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, önceki gün olağanüstü bir Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı düzenlediklerini, son gelişmeleri detaylıca tartıştıklarını ve bir planlama yaptıklarını söyledi.

Geçmiş olsun yağıyormuş

Hem eş başkanlara hem de milletvekillerine yoğun bir sahiplenme olduğunu aktaran Buldan, geçmiş olsun dileklerinde bulunan siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum örgütlerine ve kendileriyle dayanışma içinde olan herkese teşekkür etti. Soruşturmanın “siyasi olduğunu” iddia eden Buldan, önceki gün gözaltına alınanların ülkenin barışı, demokrasisi, özgürlükleri için mücadele verdiğini savundu.

Serbest bırakılmalıymışlar

Pervin Buldan, “Şu an gözaltında bulunan bütün arkadaşlarımızın, şu an mevcut MYK üyemiz Alp Altinörs de dahil olmak üzere bütün arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bu, demokrasiye vurulan bir hançerdir” diye konuştu.

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