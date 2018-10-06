Buldan'dan, Erkan Baş ve Barış Atay açıklaması: Ayrılmadık

Barış Atay ve Erkan Baş’ın HDP’den ayrılarak TİP’e geçeceğini söyleyen HDP eş başkanı Pervin Buldan “Bugün bu birliktelikte yeni bir aşamaya geçildi. Şimdi TİP’in yeniden Meclis’e dönme zamanı. İki arkadaşımız partilerine dönerek, partilerini mecliste temsil edecektir" ifadesini kullandı.

Buldan, "Bu asla bir ayrılık, ayrışma değildir. HDP projesine uygun bir şekilde bir arada durma kararlılığıdır" diye konuştu.