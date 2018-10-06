Buldan'dan, Erkan Baş ve Barış Atay açıklaması: Ayrılmadık
HDP, terör sevici vekilleri Erkan Baş ve Barış Atay’ı TİP’e yolladı. Buldan, Erkan Baş ve Barış Atay ile düzenlediği ortak basın toplantısında bunun bir ayrılık olmadığını söyledi.06 Ekim 2018 Cumartesi 15:42
Barış Atay ve Erkan Baş’ın HDP’den ayrılarak TİP’e geçeceğini söyleyen HDP eş başkanı Pervin Buldan “Bugün bu birliktelikte yeni bir aşamaya geçildi. Şimdi TİP’in yeniden Meclis’e dönme zamanı. İki arkadaşımız partilerine dönerek, partilerini mecliste temsil edecektir" ifadesini kullandı.
Buldan, "Bu asla bir ayrılık, ayrışma değildir. HDP projesine uygun bir şekilde bir arada durma kararlılığıdır" diye konuştu.
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