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Buldan ağzındaki baklayı çıkardı! 'Ortak aday çıkaracağız'

CHP ile ittifak yapması gündeme gelen HDP'de Pervin Buldan, "Ortak bir adayla, güç birliğiyle, İzmir'de halkımızın istediği ve benimsediği ortak bir adayla seçim yarışına hep birlikte gireceğiz." dedi.

02 Aralık 2018 Pazar 17:25
Buldan ağzındaki baklayı çıkardı! 'Ortak aday çıkaracağız'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "İzmir'de halkımızın istediği ve benimsediği ortak bir adayla seçim yarışına hep birlikte gireceğiz." dedi.

Buldan, Tepekule Kongre Merkezi'nde partisinin olağanüstü İzmir il kongresinde, "31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde HDP'nin rengi, HDP'nin iradesi her yere yansıyacak, her yerde kazanacağız, her yerde başaracağız." ifadesini kullandı.

"Bir güç birliğine ihtiyaç olduğunu biliyoruz"

Yerel seçimlerin başta Ege Bölgesi için olmak üzere tarihi bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini belirten Buldan, HDP olarak İzmir'de herkesin benimsediği bir aday çıkarmanın yol ve yöntemlerini aradıklarını anlatarak "Bir güç birliğine ihtiyaç olduğunu biliyoruz fakat bunu demokratik ilkelerimizden asla vazgeçmeden ve demokratik ilkelerimizi hayata geçirerek, herkesin istediği, herkesin benimsediği ve herkesin ortak adayımdır dediği insanı mutlaka birlikte desteklemenin ve bu güç birliğini birlikte oluşturmanın yol ve yöntemlerini hep birlikte arayacağız ve bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortak bir adayla..."

"Ortak bir adayla, güç birliğiyle, İzmir'de halkımızın istediği ve benimsediği ortak bir adayla seçim yarışına hep birlikte gireceğiz." diyen Buldan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş'la ilgili kararına ilişkin, "AİHM kararı siyasi bir karar değildir, AİHM kararı hukuki karardır." açıklamasını yaptı.

 

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 17:25
  1. İzmir
  2. HDP
  3. Pervin Buldan

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  • Metin YükselMetin Yüksel31 dk önce
    atatürkcüyüm diyen chp oldu pkk. mason amirlerimi acaba emretti
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