Bülbülün ömrü Türkiye yolunda geçti

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Gürsoy Ergen, küresel ısınmanın etkilerinin izlenmesi ve kuşların göç yollarının, beslenme, üreme ve konaklama alanlarının belirlenmesi için halkalama çalışmaları yapıldığını söyledi. Bu çalışmalar kapsamında, Ankara ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılıyor.

Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Bilgin ve Orman ve Su İşleri uzmanı Burak Tatar'la birlikte çalıştıklarını belirten Ergen, ilk etapta 31 türden 330 kuşu halkalayarak kanat, kuyruk ve tarsus uzunluklarını, ağırlık ve cinsiyetlerini kayıt altına alıp doğaya bıraktıklarını söyledi.

İstasyonda yürütülen halkalama çalışmaları ile kuşların göç yollarının, kışlama ve üreme alanlarının, göç takvimi ve stratejileri ile popülasyon dinamiklerinin daha iyi anlaşılması hedefleniyor. Konaklama ekolojisi ve göç stratejisi araştırmalarının yanı sıra kuşlardan alınacak örneklerle genetik analizler yapılması da planlanıyor.

Dr. Ergen, halkalanan türler arasında söğüt bülbülü, karabaşlı ötleğen, ishakkuşu, halkalı sinekkapan, yalıçapkını, karatavuk, bülbül, benekli bülbül gibi türlerin bulunduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Çalışmalarımız çerçevesinde ulaştığımız en önemli verilerden birisi de bülbüle yönelik oldu. Kuş göç yolları ile tür ve popülasyonlarının belirlenmesi amacıyla yürüttüğümüz kuş halkalama çalışmaları esnasında Eymir Gölü'nde kurduğumuz ağlarla yakaladığımız bir bülbülün, 2011 yılında yine Eymir’de halkalandığını ve o tarihten günümüze kadar düzenli biçimde Orta Afrika'dan Türkiye'ye göç etmeyi başardığını tespit ettik. Ortalama 8 yıl ömre sahip bir bülbülün, düzenli biçimde 7 yıldır anavatanı Afrika'dan havalanıp, küçük kanatlarıyla binlerce kilometrelik çileli yolculuktan sonra Türkiye'ye gelmesi önemli bir tespit oldu."

Orman ve Su İşleri Bakanlığı uzmanı Burak Tatar da, Eymir'de kuş halkalama çalışmalarının 2001- 2002 ve 2011- 2012 yıllarında yapıldığını, daha sonra bir süre ara verilen çalışmalara bu yıl yeniden başlandığını belirtti.

Tatar, Ulusal Kuş Halkalama Programı'nın bu alandaki boşluğun doldurulması ve önemli verilerin elde edilmesi bakımından faydalı olacağını söyledi.

Kaynak: AA