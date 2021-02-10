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Gündem Bülbül gibi öttü! Adnan Oktar'ın 'Olimpiyatları'
Gündem

Bülbül gibi öttü! Adnan Oktar'ın 'Olimpiyatları'

Adnan Oktar organize suç örgütünün üyelerinden olan 'Hayalet' lakaplı Murat Çakır etkin pişmanlıktan faydalanmak için itirafçı oldu. Örgütte turnike sisteminin olduğunu söyleyen Çakır bu sisteme, "Seks olimpiyatları" denildiğini aktardı. Çakır, turnike sisteminin Adnan Oktar'a cariye oluşturma sistemi olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 09:48:00 -
Bülbül gibi öttü! Adnan Oktar'ın 'Olimpiyatları'

Adnan Oktar organize suç örgütünün 'Hayalet' lakaplı üyesi Murat Çakır, davada 8 yıl hapis cezası aldı. Çakır,cezaevinden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazdığı dilekçede, itirafçı olup etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi.

"Turnike sistemine seks olimpiyatları deniliyordu"

Örgüte bağlılığı sadece yöneticiler tarafından bilinen Çakır, "Örgütün turnike sistemine 'seks olimpiyatları' deniyordu. Bu konu turnikeye giren örgüt üyelerinin cinsel gücü ile ilgiliydi. Adnan Oktar; Tarkan Yavaş, Ender Daban, Tahsin Akkaş gibi kişilerle özel konuşurdu. Kızlarla ise bu kişiler gittikten sonra açık alanda sohbet ederdi" dedi.

Sevgili olma şartı

Bu sohbetlerde erkeklerin cinsel gücünden bahsedildiğini aktaran Çakır, "Kadınlara tebliğin ancak onlarla sevgili olarak olabileceği, sevgili olmadan ve ilişkiye girmeden kadınların tebliği kabul etmeyeceği anlatılırdı. Kadınların diğerleriyle ilişkiye girmeleri, bu sayede gururlarının kırılıp dini daha çabuk anlayacakları söylenirdi" ifadelerine yer verdi.

"Kuran üzerinden menfaat sağlayacak çıkarımlar yapardı"

Adnan Oktar'ın din bilgisi olmadığını aktaran Çakır, "Arapça bilmiyordu. Kuran üzerinden kendisine menfaat sağlayacak çıkarımlar yapardı. Oktar ve tebliğciler, Mehdi'nin İstanbul'da olduğunu, hicri 400 yani 1979'da görevine başladığını, adının Adnan olduğunu, Mehdi cemaati gibi kendilerinin dede 313 kişi olduğunu anlatırlardı" şeklinde konuştu.

"Sistemin, Adnan Oktar'a cariye oluşturma sistemi olduğunu anladım"

Çakır itirafının devamında "Oktar'ın Dragos'tan stüdyoya gidişlerinde 'Kadın var mı' diye sormasına şahit oldum. Stüdyoda bazen gece geç saatte olan yayınların sabahlarında misafir beklenirdi. Turnike sisteminin Adnan Oktar'a cariye oluşturma sistemi olduğunu daha sonra bu şekilde anladım" ifadelerine yer verdi.

"Örgüt içindeki herkesten bir şekilde faydalanıp kullanmak isterdi"

Örgütte Oktar'ın tartışılamaz ve eleştirilemez olduğunu belirten Çakır, "Adnan Oktar radikal yıkıcı kültlere benzer yöntemlerle, dini duyguları kullanarak yüzlerce insanın beyinlerini yıkamış, kendisine bağlamış, özgür iradelerini ellerinden alıp onları kullanmış, maddi ve manevi olarak istismar edip mağdur etmiştir. Adnan Oktar örgüt içindeki herkesten bir şekilde faydalanıp kullanmak isterdi. Bacılar ve kız kardeşler kısmını bilmiyorum. Yüz yüze gördüğüm sadece inşaat şirketinden Yasemin Mert vardı. Onun dışında bacılara, kız kardeşlere, stüdyoya gelen yerli ve yabancı misafirlere bakmak ve konuşmak yasaktı. Cemaatteki herkesten infak adında para istenirdi" dedi.

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