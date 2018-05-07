THY - Adıyaman
Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Bulaşık makinenizi temizlemek için bunları deneyin

Mutfakta işlerimizi kolaylaştıran bulaşık makinelerini hem temiz tutup hem de daha verimli kullanmanız mümkün. İşte günlük yaşantınızda işinizi kolaylaştıracak tavsiyeleri sizler için derledik.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:41
Bulaşık makinenizi temizlemek için bunları deneyin

PATATESLE DURULAMAYI HİÇ DENEDİNİZ Mİ?

Bulaşık makinenizin üst kısmına patatesleri dizin ve durulamayı başlatın. İşlem bittikten sonra kirlerin gittiğini göreceksiniz.

LİMON SUYUNU DENEYİN

Deterjan koyduğunuz bölmeye limon suyu koyun. Limonun asidi makinenizdeki lekeleri daha kolay çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

KÜÇÜK EŞYALARA DİKKAT!

Plastik kapak ve kenarlardan düşebilecek küçük eşyalarınızı  bir bezle makineye atarsanız size kolaylık sağlayacaktır.

Bulaşık makinenizin alt rafının altında çıkarılabilir bir tıkaç vardır; musluğun altında durulayabilir ya da yapışkan şeyleri havlu yardımıyla çıkarabilirsiniz. Küçük kalıntıları çıkarmak için diş fırçası kullanın.

DİŞ FIRÇASI ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK

Tıkacınızdaki küçük yapışmış kalıntı ve tortuları havluyla çıkarmanız zor olacaktır. Bunun için kullanmadığınız diş fırçanızdan yardım alabilirsiniz. Yoğun bir temizlik için sirke ile makinenizi çalıştırın.

KİREÇ VE TORTULARA KARŞI SİRKE

Sirke kir, kireç ve tortuları temizlemede harika bir çözümdür. Üst kısma 2 bardak sirke koyarak yapacağınız bu işlemde deterjan kullanmayın. Kurutmayı da kapatmayı unutmayınız.

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİNİZİ EVDE KENDİNİZ YAPIN

Boraks, çamaşır sodası, tuz ve birkaç diğer malzemeyle evinizde bulaşık makineniz için tabletler yapabilirsiniz. Hem katkı maddesiz hem de daha sağlıklı olacaktır.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:41
  1. bulaşık makinesi temizliği
  2. temizlik ve hijyen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İçki içen Cumhurbaşkanı istemiyorum kardeşim"
    1. "İçki içen Cumhurbaşkanı istemiyorum..
    2. Hizbullah'tan Lübnan seçimi mesajı!
    3. Şehir efsanesi yine hortladı! Geçen..
    4. Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    5. Bulaşık makinenizi temizlemek için..
    6. Cumhur ittifakı afişlerde!
    7. Krize neden olan papaz davası ertelendi!
    8. Mario Balotelli hakeme küfür etti!..
    9. Boyun tutulması nasıl geçer?
    10. Beşiktaş taraftarı stadı Şenol Güneş..
    11. MHP'li Akçay saldırıya uğrayan..
    12. Zeytinyağı felç riskini azaltıyor
    13. Ertuğrul Sağlam: Ben o dönem görev..
    14. Huzursuz bağırsak sendromu tehlikeli..
    15. Rus üssünden İsrail’e tehdit!
    16. Trump eski bakanı uyardı!
    17. Çocuklarda tuvalet eğitimine ne zaman..
    18. Dilipak'tan AK Parti'ye uyarı: Bu..
    19. Polis memuru TIR kazasında hayatını..
    20. Devletten maaş alıp örgüte..
    Kuveyt Türk
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Son seçim anketi açıklandı
    Son seçim anketi açıklandı