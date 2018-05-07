Bulaşık makinenizi temizlemek için bunları deneyin

PATATESLE DURULAMAYI HİÇ DENEDİNİZ Mİ?

Bulaşık makinenizin üst kısmına patatesleri dizin ve durulamayı başlatın. İşlem bittikten sonra kirlerin gittiğini göreceksiniz.

LİMON SUYUNU DENEYİN

Deterjan koyduğunuz bölmeye limon suyu koyun. Limonun asidi makinenizdeki lekeleri daha kolay çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

KÜÇÜK EŞYALARA DİKKAT!

Plastik kapak ve kenarlardan düşebilecek küçük eşyalarınızı bir bezle makineye atarsanız size kolaylık sağlayacaktır.

Bulaşık makinenizin alt rafının altında çıkarılabilir bir tıkaç vardır; musluğun altında durulayabilir ya da yapışkan şeyleri havlu yardımıyla çıkarabilirsiniz. Küçük kalıntıları çıkarmak için diş fırçası kullanın.

DİŞ FIRÇASI ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK

Tıkacınızdaki küçük yapışmış kalıntı ve tortuları havluyla çıkarmanız zor olacaktır. Bunun için kullanmadığınız diş fırçanızdan yardım alabilirsiniz. Yoğun bir temizlik için sirke ile makinenizi çalıştırın.

KİREÇ VE TORTULARA KARŞI SİRKE

Sirke kir, kireç ve tortuları temizlemede harika bir çözümdür. Üst kısma 2 bardak sirke koyarak yapacağınız bu işlemde deterjan kullanmayın. Kurutmayı da kapatmayı unutmayınız.

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİNİZİ EVDE KENDİNİZ YAPIN

Boraks, çamaşır sodası, tuz ve birkaç diğer malzemeyle evinizde bulaşık makineniz için tabletler yapabilirsiniz. Hem katkı maddesiz hem de daha sağlıklı olacaktır.