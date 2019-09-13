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Bulancak’ta “Avrupa Hareketlilik Haftası” kutlanacak

Avrupa Komisyonu Faaliyeti ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) koordinasyonunda kutlanacak olan “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinliklerine, Türkiye genelinde 43 belediye katılım sağlarken, Giresun’dan sadece Bulancak Belediyesi katılıyor.

13 Eylül 2019 Cuma 09:26
Bulancak’ta “Avrupa Hareketlilik Haftası” kutlanacak

Avrupa Komisyonu Faaliyeti ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) koordinasyonunda kutlanacak olan “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinliklerine, Türkiye genelinde 43 belediye katılım sağlarken, Giresun’dan sadece Bulancak Belediyesi katılıyor.


Her yıl Avrupa Komisyonu tarafından 16-22 Eylül tarihleri arasında, dünyanın her yerinde kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası”nın bu yıl ki teması “Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Kullanımı” olarak belirlendi. Bulancak Belediyesi ise bir sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi olarak sürdürdüğü “Entegre Bisiklet ve Engelli Yolu” ve “Önce Yaya” uygulamalarını odak noktasına alarak hafta boyunca düzenleyeceği etkinliklerle katılım sağlayacak.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, “Bulancak’ta bir sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi olarak başlattığımız ’Entegre bisiklet ve engelli yolu’ çalışması ve ’Önce Yaya’ uygulamaları ile ilçede yaşayan gerek sağlıklı bireylerin, gerekse bedensel engelli vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde şehir hayatında daha sosyal olmalarını hedefledik. Avrupa Hareketlilik Haftası kutlama etkinlikleri ise bu çabalarımızın daha da fark edilebilmesini sağlayacak fırsat bir etkinlik oldu. Bu yüzden çalışmalarımızı bir adım öteye taşıyacak ve tüm dünyada görünür kılacak etkinliklere Bulancak Belediyesi olarak etkin ve yoğun bir programla katılım sağladık. 16 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 13.00’de yapacağımız açılış etkinliği ile hem Avrupa Hareketlilik Haftasını başlatmış olacağız hem de Şemsettin Boğazı ile Cezaevi Mevkii arasında yapımı tamamlanan Entegre Bisiklet ve Engelli Yolumuzu hizmete açacağız. İlçemizde bulunan bisiklet gönüllüleri, bedensel engelli vatandaşlarımız, vatandaşlarımız ve ilçe protokolü olarak hep birlikte açılışımızı yaparak birlikte yürüyeceğiz. Tabi bu işlerin kabul görmesi ancak birbirimize duyacağımız saygı çerçevesinde mümkündür. Hizmete açılacak bu yolu başta bedensel engelli vatandaşlarımız olmak üzere, giderek yaygınlaşan bisikletlilerin rahat bir şekilde kullanabilmesi için araç parklarının yapılmaması gerekir. Bunu da hep birlikte sağlayacağız. Ben inanıyorum ki; Bulancak ceza ve yaptırıma gerek kalmadan bunu kabul edecek ve hayata geçirecektir. Bu vesile ile tüm Bulancaklıları 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:26
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