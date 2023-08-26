  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarihe geçen sabıka fotoğrafıyla ilgili Trump'tan yeni adım

Altın alarmı, aklınızı alacak! Altın yatırımcılarına kritik uyarı, aman dikkat: tartarak altın alın, imitasyon paniği yaşanıyor!

Putin'den Prigojin'in ölümünün ardından dikkat çeken kararname

Altın tahminlerinde yanılmayan Hatice Kolçak üstüne basa basa uyardı: Bunu yapan zarar eder, sakın denemeyin

Kuzey Kore'nin balistik füze, casus uydusu adımı BMGK’yı tam anlamıyla karıştırdı! Ağır fatura: Yetkililer arasında sert sözler

İstanbul Valisi Davut Gül'ün o sözleri sonrası harekete geçildi! Yüzlercesi yakalandı

Vietnam'ın bugüne kadar olan en prestijli projesine Türk imzası! Türkiye "göz bebeği" Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nda

Yunan korkudan tir tir titreyecek! Türkiye füzeyi ateşledi

Parklara, mezarlıklara ve hizmet binalarına geliyor! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden güneş enerjisi hamlesi

MEB talimatı verdi! Öğretmenlere zorunlu olacak
Dünya Bükreş'te doğal gaz tesisinde feci patlama! Son dakika: Ölü, yaralılar var! Apar topar harekete geçtiler
Dünya

Bükreş'te doğal gaz tesisinde feci patlama! Son dakika: Ölü, yaralılar var! Apar topar harekete geçtiler

Yeniakit Publisher
2023-08-26 23:59:00 - 2023-08-27 00:24:07
Bükreş'te doğal gaz tesisinde feci patlama! Son dakika: Ölü, yaralılar var! Apar topar harekete geçtiler

Romanya'nın Başkenti Bükreş'te yer alan doğal gaz tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerindeki çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi olay yerinde. Doğalgaz patlaması haberi

Romanya'nın Başkenti Bükreş'te yer alan doğal gaz tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerindeki çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi patlamanın ortasında kaldı. Çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu iddia edildi.

Sıcak hava geri geliyor! Türkiye'ye tarih verdiler 'Sıcak günler tekrar gelecek' diyerek duyurdular! Kötü haber
Sıcak hava geri geliyor! Türkiye'ye tarih verdiler 'Sıcak günler tekrar gelecek' diyerek duyurdular! Kötü haber

Yaşam

Sıcak hava geri geliyor! Türkiye'ye tarih verdiler 'Sıcak günler tekrar gelecek' diyerek duyurdular! Kötü haber

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23