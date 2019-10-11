Buket Aydın sert çıktı: Saldırsanız da buradayız
YPG'li teröristler tarafından harekatla ilgili bilgi veren gazetecilere Suriye'nin Kamışlı ilçesinden ateş açılmasına Buket Aydın tepki gösterdi. Aydın, olayın yaşandığı bölgeye giderek bir paylaşımda bulundu.11 Ekim 2019 Cuma 22:44
Nusaybin'de canlı yayında harekatla ilgili bilgi veren gazetecilere Suriye'nin Kamışlı ilçesinden ateş açılmasının ardından Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, bölgeye giderek fotoğraf yayınladı. Aydın fotoğrafa, "Saldırsanız da buradayız" notunu düştü.
Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, terör örgütü YPG'nin kontrolü altındaki bölgelerden gazetecilere yönelik ateş açılmasının ardından bölgeye giderek, "Saldırsanız da buradayız" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu
Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlenmişti. YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif şekilde yaralanmıştı.
Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmişti. Olayın ardından bir restorana da ateş açmıştı. Bölgeden gelen son bilgiler arasında restoranın Özel Harekat
Polisi tarafından tahliye edildiği aktarılmıştı.
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