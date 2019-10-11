0553 313 94 23

Buket Aydın sert çıktı: Saldırsanız da buradayız

YPG'li teröristler tarafından harekatla ilgili bilgi veren gazetecilere Suriye'nin Kamışlı ilçesinden ateş açılmasına Buket Aydın tepki gösterdi. Aydın, olayın yaşandığı bölgeye giderek bir paylaşımda bulundu.

11 Ekim 2019 Cuma 22:44
Buket Aydın sert çıktı: Saldırsanız da buradayız

Nusaybin'de canlı yayında harekatla ilgili bilgi veren gazetecilere Suriye'nin Kamışlı ilçesinden ateş açılmasının ardından Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, bölgeye giderek fotoğraf yayınladı. Aydın fotoğrafa, "Saldırsanız da buradayız" notunu düştü.

Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, terör örgütü YPG'nin kontrolü altındaki bölgelerden gazetecilere yönelik ateş açılmasının ardından bölgeye giderek, "Saldırsanız da buradayız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu

 

Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlenmişti. YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif şekilde yaralanmıştı.

Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmişti. Olayın ardından bir restorana da ateş açmıştı. Bölgeden gelen son bilgiler arasında restoranın Özel Harekat

Polisi tarafından tahliye edildiği aktarılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 22:44
  1. Buket Aydın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir Barosu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    1. İzmir Barosu'ndan skandal Barış Pınarı..
    2. Putin'den skandal Barış Pınarı..
    3. Buket Aydın sert çıktı: Saldırsanız da..
    4. Ordumuz vurdukça kara propagandaya..
    5. Terör örgütü PKK yandaşları Türklere..
    6. Ayak kokusu nasıl geçer? Ayak..
    7. Türkiye'ye çağrı yaptılar: 1000..
    8. Barzani YPG'ye destek için..
    9. Şamil Tayyar, kritik detayı duyurdu:..
    10. Rus medyasından dikkat çeken Barış..
    11. TÜYAP kitap fuarı ziyaret saatleri 2019
    12. 38. TÜYAP kitap fuarı ne zaman..
    13. Eğer benlerinizde birdenbire sayıca..
    14. Canan Karatay, kanserin başlıca..
    15. Türkiye Arnavutluk maçı canlı takip
    16. AUZEF Ders ekle bırak işlemi nasıl..
    17. ABD'den küstah operasyon mesajı:..
    18. ABD'den skandal yaptırım açıklaması:..
    19. Cübbeli Ahmet Hoca: Bunu eğer..
    20. Türkiye Arnavutluk maçı ilk 11'i
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası Fox'un yaptığı hata sosyal medyada gündem oldu!
    Harekat sonrası Fox'un yaptığı hata sosyal medyada gündem oldu!
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!