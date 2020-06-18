Buket Aydın: Kimseden intikam almak gibi bir derdim yok

Gazeteci Buket Aydın, bugün bazı internet sitelerinde kendisi hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi. "Cımbızla bazı cümleler çekip üstüne benim söylemediğim şeyleri de katarak haberleştirmek nasıl bir kötülük?" diyen Aydın, devamında kimseden intikam almak gibi bir derdinin olmadığını kaydetti.

Mayıs ayında Demirören Medya Grubu'nda üstlendiği görevlerden istifa eden gazeteci Buket Aydın, kendisi hakkında "Buket Aydın: Sırtımdan vurdular, intikamım acı olacak" başlığıyla haberleştirilen metinlerle ilgili açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Aydın, sözlerine "Dün hatır için Instagram üzerinden bir canlı yayına katıldım. Kadın kadına çok da eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sohbet içerisinden cımbızla bazı cümleler çekip üstüne benim söylemediğim şeyleri de katarak haberleştirmek nasıl bir kötülük?" diye başladı.

Aydın, şöyle devam etti:

"Benim ifadelerimle ilgili magazin programında yapılan yorumları ben sanki o ifadeleri kullanmışım gibi yayınlayan ve ayrıca sürekli özel hayatımla ilgili 'iftira' haberler yaymaya çalışan her mecraya dava açacağım. O yayında ben 'Bana yapılanları hemen unutuyorum, en sevmediğim huyum bu' dedim. Kimseden intikam almak gibi bir derdim yok, olamaz. Ayrıca mobbing ile ilgili konuşulanlar kadınların iş hayatında maruz kaldığı mobbingle ilgiliydi ve geneldi.

19 yaşımdan beri bu sektörde çalışıyorum. Tabii ki istemediğim şeyler yaşadığım zamanlar olmuştur. Ancak ağzımdan her çıkanı son döneme yormayı bırakın. Kurumdan kendi isteğimle ve hiçbir sorun yaşamadan ayrıldım. Özel hayatımla ve iş hayatımla ilgili iftiralar atarak okunma oranını artırmaya çalışanlar ile artık adalet önünde hesaplaşacağız."

Ne olmuştu?

Çoğu internet sitesinin Uçankuş TV'yi kaynak gösterdiği haberlerde, Aydın'ın katıldığı bir programda "Bu sektörde çok darbe yedim, sırtımdan vurdular. İntikamım acı olacak. Bundan sonra yolumun daha aydınlık olacağını düşünüyorum" dediği ifade edilmişti.

Haberde şu ifadelere de yer verilmişti:

"Aydın ayrıca mobinge uğradığını da söyledi. 'Mezarlıklar kendini vazgeçilmezler zannedenlerle dolu' diyen Aydın açıklamasında 'Çok yıprandığım bir süreç' dedi."