  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Buket Aydın "Habeş maymunu" benzetmesini Sarıgül'e mi yaptı?
Gündem

Buket Aydın "Habeş maymunu" benzetmesini Sarıgül'e mi yaptı?

Haber spikeri Buket Aydın, son paylaşımıyla olay oldu. "Herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin... Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi" diyen Aydın'ın, 'Habeş maymunu' benzetmesini eski sevgilisi Emir Sarıgül'e yaptığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 16:48:00 -
Buket Aydın "Habeş maymunu" benzetmesini Sarıgül'e mi yaptı?

 

Geçtiğimiz yıl Kanal D’deki görevinden istifa ettikten sonra tek celsede eşinden boşanan spiker Buket Aydın, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül’le flört etmişti. Bir ayrılıp bir barışan ikilinin evleneceği iddia edilirken Sarıgül'ün, Aydın'ı aldattığı ortaya çıkmıştı.

"Karaktersiz Habeş maymunlarını..."

Instagram hesabını aktif kullanan Buket Aydın, Sevgililer Günü paylaşımıyla gündeme geldi. "Herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin... Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi" diyen Aydın'ın sözleri, sosyal medyada olay oldu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Buket Aydın'ın 'habeş maymunu' benzetmesini Emir Sarıgül'e yaptığını belirtti. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay