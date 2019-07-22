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Buharkent’te sezonun ilk taze İnciri hasat edildi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde sezonun ilk taze incir hasadı gerçekleştirildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:09
Buharkent’te sezonun ilk taze İnciri hasat edildi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde sezonun ilk taze incir hasadı gerçekleştirildi. Türkiye’de Taze İncirin ilk hasadının yapıldığı ve taze incirin başkenti olarak bilinen Buharkent’teki ilk hasada katılan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Yeni sezonun ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor ve taze incirimizin tanıtımı için 8-9-10 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 15. Taze İncir Tanıtım Festivalimize tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.


Her yıl ilçedeki farklı incir bahçelerinde ilk taze incir hasat törenlerine katılan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, bu kez Feslek Mahallesinde üreticilerle birlikte ilk hasat sevincine ortak oldu. Başkan Erol, “Dünyanın en kaliteli ve en güzel inciri Buharkent Sarı Lop inciridir. Ve ilk hasadı da sadece Buharkent’te yapılır. Bu bizim için önemli bir avantajdır ve toptan ticaretinin, ihracatının yapıldığı tek ilçedir. Önemli bir ekonomik değeri vardır. Güzle bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz ve bu taze incirimizin tanıtılması için de festivaller düzenliyoruz. Tüm halkımızı da 8-9-10 ağustos tarihlerindeki 15. Taze İncir Festivalimize davet ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:09
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