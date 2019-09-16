Buhara Köyü nerede? Eskişehir Buhara Bilvanis Köyüne nasıl gidilir?

Bilvanis köyü nerede? Nakşibendi büyüklerinden Gavsı Bilvanisi Seyyid Abdülhakim El Hüseyni Adıyaman Kahta Menzil Köyünde Kur’an ve sünnet üzerine yaşadı ve insanları da bu kutlu yola ilerleyebilmesi için gece gündüz çalıştı. Gavsı Bilvanisi Hakk’a yürüyünce bu kutlu vazifeyi oğlu ve aynı zamanda halifesi Seyda Muhammed Raşit üstlendi. Seyda hz. de baki aleme yürüyünce bu kez kardeşi ve aynı zamanda halifesi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni aldı. Muhammed Raşit El hüseyni’nin oğlu olan Fevzettin Erol (k.sa.) da Eskişehir Bilvanis Köyünde ikamet etmekte ve buradan irşad görevini yürütmekte. Bu kutlu yürüyüşten her daim malum çevreler rahatsız olmuştur dün olduğu gibi bugün de. Cumhuriyet Paçavrası'nın, 'Menzil tarikatının merkezi olan ve “yolu bile olmayan Buhara’daki köye yapılan okul için MEB'in kayıt baskısı sürüyor.' Yalan haberiyle yine Buhara Köyü üzerinden Menzil ve tarikatları hedef aldı. Peki Buhara Köyü nerede? Eskişehir Buhara Köyüne nasıl gidilir?

Eskişehir Buhara (Bilvanis) köyü nerede? Buhara Köyüne nasıl gidilir?

Sivrihisar Ankara-Eskişehir yoludadır. Ankara’ya 135 km uzaklıkta, Eskişehir’e 98 km uzaklıktadır. Bilvanis’e, Sivrihisar’dan Afyon’a giderken sola dönülerek gidilir.(Bu yol aynı zamanda Afyon-Ankara yoludur.) Bu yol ayrımı, Sivrihisar’a 25 km, Afyon’a 97 km’dir. Yol ayrımından döndükten sonra ilk köyün girişinden (Benlikuyu) sola doğru devam eden yol takip edilir. Yolun üzerindeki köyün (Buzluca) içinden geçilir. Köyün biraz dışındaki köprüyü geçtikten sonra Buhara tabelasından sola dönülür. Yol bitene kadar devam edin. Sonunda Allah dostlarından Fevzettin Erol’un da bulunduğu Buhara Köyündesiniz inşaallah.

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