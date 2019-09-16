0553 313 94 23

Buhara Köyü nerede? Eskişehir Buhara Bilvanis Köyüne nasıl gidilir?

Bilvanis köyü nerede? Nakşibendi büyüklerinden Gavsı Bilvanisi Seyyid Abdülhakim El Hüseyni Adıyaman Kahta Menzil Köyünde Kur’an ve sünnet üzerine yaşadı ve insanları da bu kutlu yola ilerleyebilmesi için gece gündüz çalıştı.Gavsı Bilvanisi Hakk’a yürüyünce bu kutlu vazifeyi oğlu ve aynı zamanda halifesi Seyda Muhammed Raşit üstlendi. Seyda hz. de baki aleme yürüyünce bu kez kardeşi ve aynı zamanda halifesi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni aldı. Muhammed Raşit El hüseyni’nin oğlu olan Fevzettin Erol (k.sa.) da Eskişehir Bilvanis Köyünde ikamet etmekte ve buradan irşad görevini yürütmekte. Bu kutlu yürüyüşten her daim malum çevreler rahatsız olmuştur dün olduğu gibi bugün de. Cumhuriyet Paçavrası'nın, 'Menzil tarikatının merkezi olan ve “yolu bile olmayan Buhara’daki köye yapılan okul için MEB'in kayıt baskısı sürüyor.' Yalan haberiyle yine Buhara Köyü üzerinden Menzil ve tarikatları hedef aldı. Peki Buhara Köyü nerede? Eskişehir Buhara Köyüne nasıl gidilir?

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:13
Buhara Köyü nerede? Eskişehir Buhara Bilvanis Köyüne nasıl gidilir?

Bilvanis köyü nerede? Nakşibendi büyüklerinden Gavsı Bilvanisi Seyyid Abdülhakim El Hüseyni Adıyaman Kahta Menzil Köyünde Kur’an ve sünnet üzerine yaşadı ve insanları da bu kutlu yola ilerleyebilmesi için gece gündüz çalıştı.  Gavsı Bilvanisi Hakk’a yürüyünce bu kutlu vazifeyi oğlu ve aynı zamanda halifesi Seyda Muhammed Raşit üstlendi. Seyda hz. de baki aleme yürüyünce bu kez kardeşi ve aynı zamanda halifesi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni aldı. Muhammed Raşit El hüseyni’nin oğlu olan Fevzettin Erol (k.sa.) da Eskişehir Bilvanis Köyünde ikamet etmekte ve buradan irşad görevini yürütmekte. Bu kutlu yürüyüşten her daim malum çevreler rahatsız olmuştur dün olduğu gibi bugün de. Cumhuriyet Paçavrası'nın, 'Menzil tarikatının merkezi olan ve “yolu bile olmayan Buhara’daki köye yapılan okul için MEB'in kayıt baskısı sürüyor.' Yalan haberiyle yine Buhara Köyü üzerinden Menzil ve tarikatları hedef aldı. Peki Buhara Köyü nerede? Eskişehir Buhara Köyüne nasıl gidilir?

Eskişehir Buhara (Bilvanis) köyü nerede? Buhara Köyüne nasıl gidilir?

Sivrihisar Ankara-Eskişehir yoludadır. Ankara’ya 135 km uzaklıkta, Eskişehir’e 98 km uzaklıktadır. Bilvanis’e, Sivrihisar’dan Afyon’a giderken sola dönülerek gidilir.(Bu yol aynı zamanda Afyon-Ankara yoludur.) Bu yol ayrımı, Sivrihisar’a 25 km, Afyon’a 97 km’dir. Yol ayrımından döndükten sonra ilk köyün girişinden (Benlikuyu) sola doğru devam eden yol takip edilir. Yolun üzerindeki köyün (Buzluca) içinden geçilir. Köyün biraz dışındaki köprüyü geçtikten sonra Buhara tabelasından sola dönülür. Yol bitene kadar devam edin. Sonunda Allah dostlarından Fevzettin Erol’un da bulunduğu Buhara Köyündesiniz inşaallah.

Buhara Köyü Muhtarı Altın, paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

Gavsı Sani Abdulbaki (k.s.) kimdir?

Menzil şeyhi Abdulbaki Elhüseyni kimdir? Bir Allah dostu Gavsı Sani Abdulbaki’nin (K.S) hayatı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:13
  1. Ankara
  2. Afyon
  3. Adıyaman
  4. Buhara Köyü nerede?
  5. Eskişehir Buhara Köyüne nasıl gidilir?
  6. Bilvanis köyü nerede?
  7. Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni
  8. Muhammed Raşit El hüseyn
  9. Fevzettin Erol
  10. fevzeddin erol kimdir
  11. abdulbaki erol
  12. seyyid fevzeddin erol
  13. seyyid fevzeddin hz sözleri
  14. şeyh fevzeddin silsilesi
  15. menzil şeyhi
  16. muhammed raşit erol halifeleri
  17. menzil muhammed raşid erol kimdir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Suriye'nin geleceği Suriye halkına bağlıdır ve kararı onlar vermelidir
    1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:..
    2. FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri..
    3. İİT Dışişleri Bakanlarından 'İsrail..
    4. Adana’da 12. kattan düşen çocuk öldü
    5. Sarıkamış’ta boz ayı ailesi..
    6. Tunceli'de bir terörist etkisiz hale..
    7. TÜRKAV’dan 21. piknik ve müzik şöleni
    8. Kara yollarında durum
    9. Neslican Tay kimdir? Neslican Tay..
    10. Ayak yanması nasıl geçer? Ayak yanması..
    11. Endonezya'daki orman yangınları! Uçak..
    12. Adana’da dolunay güzel görüntüler..
    13. Petrol krizi sonrası dolar hareketlendi!
    14. Göcek’te yat yangını, lüks yat cayır..
    15. Buhara Köyü nerede? Eskişehir Buhara..
    16. İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik..
    17. Trump'dan tehlikeli açıklama: Faili..
    18. Meteoroloji uyardı: Türkiye'nin büyük..
    19. Bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020..
    20. Endonezya'daki orman yangınları
    21. ABD'den misilleme önerisi "İran’ın..
    22. Kulak ağrısı nasıl geçer? | Evde tedavi!
    23. 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı..
    24. Türkiye'den dev hamle! Geliyorlar
    25. Malezya'da hava kirliliği indeksi "çok..
    26. Verilen sözler tutulmadı! Erdoğan..
    27. Bir ilk olacak: İnsan taşıyan drone!
    28. Binali Yıldırım Montreal’de Türklerle..
    29. 16.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    30. Venezuela'da muhalefet Barbados..
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Okuyanın kafasını karıştıran olay... Yerine kayyım atanan başkan, kayyımın yerine kayyım olarak atandı
    Okuyanın kafasını karıştıran olay... Yerine kayyım atanan başkan, kayyımın yerine kayyım olarak atandı
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    Beton Ekrem, bu kadar parayı ne yapıyor?
    Beton Ekrem, bu kadar parayı ne yapıyor?

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Suudi Arabistan'ın damarı kesilmişti... Irak'tan kritik açıklama!
    Suudi Arabistan'ın damarı kesilmişti... Irak'tan kritik açıklama!