  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
HDP kapatma davasında kritik gün
Szalai'nin babasından transfer açıklaması
Rus zırhlısı İstanbul Boğazı'ndan geçti
Mutasyonlardan ve ‘Dördüncü Dalga’dan aşı ile korunabiliriz
Gündem Bugünün yarını da var bu zulmü bitirelim!
Gündem

Bugünün yarını da var bu zulmü bitirelim!

Yüz binlerce mağdur “Süresiz Nafaka”nın çözümü için atılacak somut adımları beklerken, bu kervana ünlüler de katılmaya devam ediyor. Ünlülere seslenen aile STK’ları, “Destek verin bu zulmü birlikte bitirelim” diyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 09:41:00 -
Bugünün yarını da var bu zulmü bitirelim!

Nafakazede ünlülere seslenen Aile Birliği Platformu Sözcüsü İlhan Ergincan, “Bugün işiniz, şöhretiniz ve paranız var. Gelecekte ödeyemeyecek hale düşebilirsiniz. Gelin bu haksızlığı dile getirelim, çekinmeyin. Utanacak olan sizler değil evliliği kolay zenginlik ve rant kapısı haline getiren nafaka avcılarıdır” dedi.

Yüz binlerce, mağdur “Süresiz Nafaka”nın bir an önce çözümü için atılacak somut adımları beklerken, bu kervana ünlüler de katılmaya devam ediyor. Yaklaşık 33 yıldır sürekli mağdur üreten ve üretmeye de devam eden “Süresiz Nafaka” uygulamasına karşı Türkiye Aile Birliği Platformu Basın Sözcüsü İlhan Ergincan, nafaka mağduru ünlülere seslenerek, birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Rızkımız gasp ediliyor

Konuya ilişkin Akit’e konuşan İlhan Ergincan, şunları dile getirdi:

“3 milyon nafaka mağduru ömür boyu süren nafakadan dolayı aile kuramamakta ve işsiz olduğu için ödeyemediği nafaka sebebiyle 30 bin mağdurumuz da 3 ay nafaka hapsi yatmaktadır. Yıllardır Akit TV ve Yeni Akit Gazetesi aracılığı ile sesimizi her kesime ulaştırarak nafaka ve çocuk haczi zulmüne dikkat çekmeye çalıştık. Özellikle sanatçılara sesleniyoruz: Bugün işiniz, şöhretiniz ve paranız var. Bundan dolayı yüksek miktarda nafakalar, tazminatlar belinizi bükmüyor olabilir. Gelecekte yüksek miktarda nafaka ve tazminatları ödeyemeyecek hale düşebilirsiniz.”

Haksızlığa karşı duralım

Sanatçılara da seslenen Ergincan, şöyle devam etti: “Bizler Aile Mağdur Hakları ve Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu olarak bütün insanların  uğrayabileceği haksızlıkları dile getiriyoruz. Boşanma konusunda mağdur olmuş veya olabilecek bütün değerli sanatçılarımıza sesleniyoruz:  Basın önünde bu haksızlığı hep birlikte dile getirelim. Çekinmeyin, utanmayın. Utanacak olan sizler değil evliliği kolay zenginlik ve rant kapısı haline getiren nafaka avcılarıdır.”

Sesinizi gür çıkarın!

Örnek veren İlhan Ergincan, sözlerini şöyle tamamladı: “Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbolcusu futbolu bıraktıktan sonra nafaka yüzünden icralar ile karşılaşmış ve tazyik hapsine tabi tutulmuştu. Bu duruma ileride düşmemek için bugünden sesinizi gür çıkarın.”
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tarık

Çözüm gayet basit. "Eğer çocuk yok ise" çünkü bir insan çocuğuna ve annesine önür boyu bakmak zorundadır! Dini nikah kıyılırken meyil konuluyor. Bunu kağıda dökün, boşanma durumunda meyilden başka bir talep olmayacağını yazın. İmzalayın, noterde tasdik edin ve saklayın. O anın sevincinde boşanma akla gelmez ama imam nikahında bu konu konuşuluyor. İmamlar bunu sözde bırakmasın, yanlarında getirdikleri sözleşmeye miktarı yazsın, çift imzalasın, sonra noterde tasdik etsin.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay