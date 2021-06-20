Bugünün yarını da var bu zulmü bitirelim!

Nafakazede ünlülere seslenen Aile Birliği Platformu Sözcüsü İlhan Ergincan, “Bugün işiniz, şöhretiniz ve paranız var. Gelecekte ödeyemeyecek hale düşebilirsiniz. Gelin bu haksızlığı dile getirelim, çekinmeyin. Utanacak olan sizler değil evliliği kolay zenginlik ve rant kapısı haline getiren nafaka avcılarıdır” dedi.

Yüz binlerce, mağdur “Süresiz Nafaka”nın bir an önce çözümü için atılacak somut adımları beklerken, bu kervana ünlüler de katılmaya devam ediyor. Yaklaşık 33 yıldır sürekli mağdur üreten ve üretmeye de devam eden “Süresiz Nafaka” uygulamasına karşı Türkiye Aile Birliği Platformu Basın Sözcüsü İlhan Ergincan, nafaka mağduru ünlülere seslenerek, birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Rızkımız gasp ediliyor

Konuya ilişkin Akit’e konuşan İlhan Ergincan, şunları dile getirdi:

“3 milyon nafaka mağduru ömür boyu süren nafakadan dolayı aile kuramamakta ve işsiz olduğu için ödeyemediği nafaka sebebiyle 30 bin mağdurumuz da 3 ay nafaka hapsi yatmaktadır. Yıllardır Akit TV ve Yeni Akit Gazetesi aracılığı ile sesimizi her kesime ulaştırarak nafaka ve çocuk haczi zulmüne dikkat çekmeye çalıştık. Özellikle sanatçılara sesleniyoruz: Bugün işiniz, şöhretiniz ve paranız var. Bundan dolayı yüksek miktarda nafakalar, tazminatlar belinizi bükmüyor olabilir. Gelecekte yüksek miktarda nafaka ve tazminatları ödeyemeyecek hale düşebilirsiniz.”

Haksızlığa karşı duralım

Sanatçılara da seslenen Ergincan, şöyle devam etti: “Bizler Aile Mağdur Hakları ve Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu olarak bütün insanların uğrayabileceği haksızlıkları dile getiriyoruz. Boşanma konusunda mağdur olmuş veya olabilecek bütün değerli sanatçılarımıza sesleniyoruz: Basın önünde bu haksızlığı hep birlikte dile getirelim. Çekinmeyin, utanmayın. Utanacak olan sizler değil evliliği kolay zenginlik ve rant kapısı haline getiren nafaka avcılarıdır.”

Sesinizi gür çıkarın!

Örnek veren İlhan Ergincan, sözlerini şöyle tamamladı: “Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbolcusu futbolu bıraktıktan sonra nafaka yüzünden icralar ile karşılaşmış ve tazyik hapsine tabi tutulmuştu. Bu duruma ileride düşmemek için bugünden sesinizi gür çıkarın.”

