Bugünkü maçlar hangileri? Bugün kimin maçı var? 27 Şubat 2022 Pazar maçlar hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig’de dün de devam etti. Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçı, 3-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Trabzonspor adım adım şampiyonluğa ilerliyor. Medipol Başakşehir de VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Peki bugün kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.