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Spor Bugünkü maçlar hangileri? Bugün kimin maçı var? 27 Şubat 2022 Pazar maçlar hangi kanalda, saat kaçta?
Spor

Bugünkü maçlar hangileri? Bugün kimin maçı var? 27 Şubat 2022 Pazar maçlar hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig’de dün de devam etti. Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçı, 3-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Trabzonspor adım adım şampiyonluğa ilerliyor. Medipol Başakşehir de VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Peki bugün kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 11:28:00 - 2022-02-27 11:31:03
Bugünkü maçlar hangileri? Bugün kimin maçı var? 27 Şubat 2022 Pazar maçlar hangi kanalda, saat kaçta?

Hangi maçlar var bugün? İster Süper Lig maçları isterse de  Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, Avrupa Lgi, Avrupa Konferans Ligi,  Avrupa Şampiyonlar Lig maçları olsun futbolseverler tarafından araştırılıyor. Dün oynanan karşılaşmalar sonrası Türkiye ve dünya futbolunu takip edenler bugün oynanacak maçları, maç saatini ve maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusunu sormakta. İşte bugün oynanacak maçalar…

bugün hangi maçlar var

Bugün hangi maçlar var?

13.30 Ümraniyespor-Samsunspor TRT Spor

13.30 Bandırmaspor-Adanaspor TRT Avaz

13.30 Altay-Gaziantep FK beIN Sports 2

13.30 Giresunspor-Göztepe beIN Sports 1

14.30 Torino-Cagliari S Sport 2

16.00 BB Erzurumspor-Ankaragücü TRT Spor

16.00 Villarreal-Espanyol Sport Smart

16.00 Hatayspor-Yeni Malatyaspor S Sport Plus

16.00 Alanyaspor-Konyaspor beIN Sports 1

17.00 West Ham-Wolverhampton S Sport

17.00 Verona-Venezia S Sport 2

18.15 Sevilla-Real Betis Spor Smart

19.00 İstanbulspor-Kocaelispor TRT Spor

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor beIN Sports 1

20.00 Spezia-Roma S Sport 2

20.30 Real Sociedad-Osasuna Spor Smart

21.00 Benfica-Guimaraes S Sport +

22.45 Lazio-Napoli S Sport 2

23.00 Barcelona-Athletic Bilbao Spor Smart

23.00 Porto-Gil Vicente S Sport +

Yarın hangi maç var?

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

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