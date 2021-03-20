Bugün yanımızda olmayanlar yarın kapımızı çalmasın! Terör eylemlerine susup HDP için mikrofona sarılan Gül, Davutoğlu ve Babacan’a tepki

Hasan Eğrigöz Ankara

Gündemde olan birçok konuya tek bir laf etmeyen, sessizliğini koruyan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun terör örgütü propagandası yapmaktan milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP’nin kapatılması için açılan dava söz konusu olunca hemen mikrofonu eline aldı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Diyarbakır’a gitmesine rağmen sırf HDP ile ters düşmemek için Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi.

Aynı merkezden yorumluyorlar

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hukukçu Serkan Toper, şunları söyledi: “Abdullah Gül’ün, Ali Babacan’ın, Ahmet Davutoğlu’nun aynı merkezden olayı yorumladıklarını, aynı merkezli konulara yaklaşım sergiledikleri bilinen bir gerçek. Bunun tesadüf olduğunu söylemek mümkün değil. Bu üç siyasinin çıkış noktası Cumhur İttifakı’ndan oy almak, Millet İttifakı’na seçim kazandırmak olduğu, bunun da bir Biden projesi, bir küresel proje olduğu bilinen bir gerçek. Dolayısıyla Cumhur İttifakı’nın kaybetmesi noktasında HDP’ye umut bağlayanların, HDP’yi koruyup kollama noktasındaki çıkışları bizi şaşırtmadı. Bir yandan ‘parti kapatmalara karşıyız, suçun şahsiliği’ derken işledikleri şahsi suçlardan dolayı ceza alan milletvekillerine, belediye başkanlarına da aynı tondan sahip çıkmaları da aslında bu konudaki fikirlerinde samimi olmadıklarının çok açık göstergesidir. Bir yandan ‘Niye parti kapatıyoruz? Suça karışmış biri varsa o cezalandırılsın’ diyorsunuz. Çok kasıtlı tek odaktan bir saldırı var. Bu kabul edilebilir değil. Hele ki Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı yapmış, Başbakanlık, bakanlık yapmış kişilerin bu konulara daha hassasiyet göstermesi beklenir ama maalesef bu hassasiyeti göremiyoruz. Üzülüyoruz ama Türk milleti bu gerçeği görüyor.”

Babacan bizi incitti

Ali Babacan’ın HDP’yi incitmemek adına Diyarbakır’daki aileleri incitmeyi göze aldığını ifade eden HDP önünde oturma eylemi yapan acılı baba Süleyman Aydın ise, şunları söyledi: “Bugün HDP’yi incitmemek, terör sevicilerle ters düşmemek için yanımıza gelmeyenler yarın seçim olduğunda kapımızı çalacaklar ama biz kimin yanımızda kimin karşımızda olduğunu iyi öğrendik. HDP’yi incitmemek için HDP önündeki acılı aileleri incittiler. Ali Babacan makam aracıyla önümüzden geçti ancak yüzünü bile bu tarafa çeviremedi. Bu nasıl bir şeydir. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu da HDP zulmüne sessiz. Halbuki onların dönemlerinde kaçırıldı çocuklarımız.”