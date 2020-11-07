İstanbul hava durumu | Kasım ayıyla birlikte havalar ülke genelinde soğumaya başladı. Vatandaşlar bu sebeple havanın nasıl olacağını, yağmur yağıp yağmayacağını merak ediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde ise sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

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