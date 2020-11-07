  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu
Gündem

Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu

Hava nasıl olacak? | Bugün yağmur yağar mı? | Kasım ayıyla birlikte havalar iyice serinlemeye başladı. Pek çok kişi hafta sonunda havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? | İstanbul hava durumu | İzmir hava durumu | Hafta sonu yağmur yağacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:29:00 -
Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu

İstanbul hava durumu | Kasım ayıyla birlikte havalar ülke genelinde soğumaya başladı. Vatandaşlar bu sebeple havanın nasıl olacağını, yağmur yağıp yağmayacağını merak ediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde ise sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

ANTALYA

ZONGULDAK

TRABZON

KARS

VAN

DİYARBAKIR

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bala Hatun'u oynayan Özge Özer'den Kuruluş Osman itirafı
Medya

Bala Hatun'u oynayan Özge Özer'den Kuruluş Osman itirafı

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini oynayan oyuncu Özge Özer'den dikkat çeken itiraflar geldi. Özer, Kuruluş Osman'ın reyting rek..
Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı
Siyaset

Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı

Sosyal Medya Yasası olarak bilinen düzenleme kapsamında, Türkiye'den parayı sırtlayan ancak tek kuruş bile vergi vermeyen sosyal medya şirke..
Avrupa'dan sondajdan vazgeçmeyen Türkiye için yeni adım!
Dünya

Avrupa'dan sondajdan vazgeçmeyen Türkiye için yeni adım!

Avrupa Birliği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle iki TPAO yöneticisine uyguladığı yaptırımların süresini 1 yıl dah..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay