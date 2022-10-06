  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi? 6 Ekim metro metrobüs otobüs ücretsiz mi?
Yaşam

Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi? 6 Ekim metro metrobüs otobüs ücretsiz mi?

İstanbul'un kurtuluşu sebebiyle 6 Ekim Perşembe günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün metrobüsler bedava mı?

Yeniakit Publisher
2022-10-06 00:00:00 -
Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi? 6 Ekim metro metrobüs otobüs ücretsiz mi?

6 Ekim Perşembe günü İstanbul'un kurtuluşunun 99 yılı kutlanacak. Bu sebeple pek çok kişi 'İstanbul toplu ulaşım ücretsiz mi?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi? 6 Ekim metro metrobüs otobüs ücretsiz mi?

Her yıl olduğu gibi bu sene de 6 Ekim tarihinde toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. İETT'den yapılan açıklamada, "6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ücretsiz uygulamasından yararlanmak için İstanbulkart’ın turnikelerde ve validatörlerde okutulması yeterlidir. *Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir” denildi.

6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim bankalar kamu kurumları açık mı?
6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim bankalar kamu kurumları açık mı?

Yaşam

6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim bankalar kamu kurumları açık mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23