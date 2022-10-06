6 Ekim Perşembe günü İstanbul'un kurtuluşunun 99 yılı kutlanacak. Bu sebeple pek çok kişi 'İstanbul toplu ulaşım ücretsiz mi?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi? 6 Ekim metro metrobüs otobüs ücretsiz mi?

Her yıl olduğu gibi bu sene de 6 Ekim tarihinde toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. İETT'den yapılan açıklamada, "6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ücretsiz uygulamasından yararlanmak için İstanbulkart’ın turnikelerde ve validatörlerde okutulması yeterlidir. *Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir” denildi.