Bugün televizyonda neler var? 15 Şubat 2022 Salı ATV, TRT 1, SHOW, Akit TV yayın akışı!
Televizyonda bugün hangi diziler var? Televizyonda bugün ne var? Türkiye'nin en çok izlenen ulusal kanallarında hangi dizi, film, program ya da yarışmaların olduğu merakla bekleniyor. Gün içinde olduğu gibi akşamları televizyon izlemek isteyenler bugün hangi dizi var, bugün hangi film var? sorularını sorarak yanıt arıyor. TV yayın akışında bugün neler var? İşte 15 Şubat Salı ATV, TRT 1, SHOW, Kanal 7, CNN Türk, Habertürk, A Haber yayın akışı…
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 15 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı...
15 Şubat Salı tv yayın akışı bugün neler var?
ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI BUGÜN
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu
22:30 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI BUGÜN
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Kurye
22:00 Kurye
TRT 1 YAYIN AKIŞI BUGÜN
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Tek Yürek
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:15 Şehirden Uzakta (Altyazılı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
00:15 Türk Sineması "Bozkır"
01:55 Şehirden Uzakta (Altyazılı)
02:45 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI BUGÜN
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi Fiskos
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Baba
22:15 Baba
AKİT TV YAYIN AKIŞI BUGÜN
07:00 Murat Şahin
Gün Başlıyor
10:30 Murat Alan Manşetlerin Dili
12:00 Feridun Erdoğral Haber Bülteni
13:00 Feridun Erdoğral Gün Ortası
14:00 Feridun Erdoğral Haber Bülteni
14:30 Ahmet Özdemir Ekonomi Ajandası
15:00 Feridun Erdoğral Haber Bülteni
16:00 Feridun Erdoğral Haber 16
17:00 Feridun Erdoğral Haber Bülteni
17:45 Ahmet Özdemir İş ve Ekonomi
18:30 Adnan Sular Söz Milletin
19:00 Muharrem Coşkun Ana Haber
21:00 Sabri Balaman Derin Kutu
23:30 Mustafa Balevi Gece Ajansı
KANAL 7 YAYIN AKIŞI BUGÜN
Kanal 7 yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Dizi 'Benim Adım Melek'
09:30 TV Filmi 'İftira'
11:30 Mutfağım Şahane
12:30 Nermin'in Enfes Mutfağı
13:40 Dizi "Baş Tacım"
15:30 Dizi 'Can Yoldaşım'
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Dizi 'Emanet'
21:15 Dizi "Aşk Yakar" (Yeni Dizi)
23:30 TV Filmi 'Neredesin Öğretmenim'