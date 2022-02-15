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Medya Bugün televizyonda neler var? 15 Şubat 2022 Salı ATV, TRT 1, SHOW, Akit TV yayın akışı!
Medya

Bugün televizyonda neler var? 15 Şubat 2022 Salı ATV, TRT 1, SHOW, Akit TV yayın akışı!

Televizyonda bugün hangi diziler var? Televizyonda bugün ne var? Türkiye'nin en çok izlenen ulusal kanallarında hangi dizi, film, program ya da yarışmaların olduğu merakla bekleniyor. Gün içinde olduğu gibi akşamları televizyon izlemek isteyenler bugün hangi dizi var, bugün hangi film var? sorularını sorarak yanıt arıyor. TV yayın akışında bugün neler var? İşte 15 Şubat Salı ATV, TRT 1, SHOW, Kanal 7, CNN Türk, Habertürk, A Haber yayın akışı…

Yeniakit Publisher
2022-02-15 09:22:00 - 2022-02-15 09:26:14
Bugün televizyonda neler var? 15 Şubat 2022 Salı ATV, TRT 1, SHOW, Akit TV yayın akışı!

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 15 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı...

15 Şubat Salı tv yayın akışı bugün neler var?

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI BUGÜN

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu

22:30 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI BUGÜN

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Kurye

22:00 Kurye

TRT 1 YAYIN AKIŞI BUGÜN

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Tek Yürek

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şehirden Uzakta (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

00:15 Türk Sineması "Bozkır"

01:55 Şehirden Uzakta (Altyazılı)

02:45 Masumlar Apartmanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI BUGÜN

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi Fiskos

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

22:15 Baba

AKİT TV YAYIN AKIŞI BUGÜN

07:00 Murat Şahin

Gün Başlıyor

10:30 Murat Alan Manşetlerin Dili

12:00 Feridun Erdoğral Haber Bülteni

13:00 Feridun Erdoğral Gün Ortası

14:00 Feridun Erdoğral Haber Bülteni

14:30 Ahmet Özdemir Ekonomi Ajandası

15:00 Feridun Erdoğral Haber Bülteni

16:00 Feridun Erdoğral Haber 16

17:00 Feridun Erdoğral Haber Bülteni

17:45 Ahmet Özdemir İş ve Ekonomi

18:30 Adnan Sular Söz Milletin

19:00 Muharrem Coşkun Ana Haber

21:00 Sabri Balaman Derin Kutu

23:30 Mustafa Balevi Gece Ajansı

KANAL 7 YAYIN AKIŞI BUGÜN

Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Dizi 'Benim Adım Melek'

09:30 TV Filmi 'İftira'

11:30 Mutfağım Şahane

12:30 Nermin'in Enfes Mutfağı

13:40 Dizi "Baş Tacım"

15:30 Dizi 'Can Yoldaşım'

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Dizi 'Emanet'

21:15 Dizi "Aşk Yakar" (Yeni Dizi)

23:30 TV Filmi 'Neredesin Öğretmenim' 

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