Bugün Süper Lig'de hangi maçlar var saat kaçta? 10 Aralık Cuma Bugün kimin maçı var ?
Bu akşam kimin maçı var, Bugün kimin maçı var 2021 Süper Lig, bugün Süper Lig maçları hangileri?Yarın hangi maçlar var 2021, Süper Lg'de bugünkü maçlar soruları futbolseverler tarafından sıkça sorulmakta. Süper Lig’de iyi bir performans sergileyen takımlar arasında Hatayspor da var. Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor da bu hafta üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki bu hafta hangi maçlar var 2021? Bugün yarın hangi maçlar oynanacak, Süper Lig'de bugünkü maçlar hangileri, maç saatleri kaç?
Bugünkü maçlar saat kaçta? Günün maç programı futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Futbolseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklanırken Süper Lig’de 16. hafta maçları bugün oynanacak bir maç ile başlayacak.
Bugün kimin maçı var?
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 16. hafta maçları Altay-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.
Altay ile Atakaş Hatayspor, İzmir'de yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:
20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Alsancak Mustafa Denizli)
Bugün oynanacak maçlar hangileri?
10 Aralık 2021 Cuma bugünün karşılaşmaları hakkında bilgiler...
Saat: 11:45
Newcastle Jets - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
Saat: 18:00
Tunus - Umman
FIFA Arab Cup Çeyrek Final
FIFA Youtube
Saat: 18:30
Craiova - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
Saat: 19:00
Spartak Trnava - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
Saat: 20:00
Altay - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Kocaelispor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Gençlerbirliği - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig
TRT AvazBein Sports Max 2
Saat: 20:00
Istra 1961 - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
Saat: 20:00
Cremonese - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
Saat: 20:00
Stal Mielec - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
Saat: 20:30
Jahn Regensburg - Werder Bremen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
Saat: 20:30
Schalke 04 - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
Saat: 21:30
Rapid Bükreş - Arges
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
Saat: 22:00
Willem II - Cambuur
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
Saat: 22:00
Katar - BAE
FIFA Arab Cup Çeyrek Final
FIFA Youtube
Saat: 22:00
Nacional Potosi - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
Saat: 22:00
RWDM - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
Saat: 22:00
NAC Breda - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
Saat: 22:00
ADO Den Haag - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
Saat: 22:00
Eindhoven - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Excelsior - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
FC Emmen - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
Saat: 22:00
Volendam - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
Saat: 22:00
De Graafschap - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
Saat: 22:00
Oss - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
Saat: 22:00
Roda - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
Saat: 22:00
VVV Venlo - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
Saat: 22:30
Köln - Augsburg
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2Bein Sports 2, Bilyoner TV
Saat: 22:30
Ternana - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
Saat: 22:30
Rakow Czestochowa - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
Saat: 22:45
Genoa - Sampdoria
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
Saat: 22:45
Charleroi - Oostende
Belçika Pro League
Bilyoner TV
Saat: 22:45
Ayr - Hamilton
İskoçya Championship
Bilyoner TV
Saat: 23:00
Nantes - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
Saat: 23:00
Brentford - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
Saat: 23:00
Mallorca - Celta Vigo
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Sporting Gijon - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
Saat: 23:15
Paços Ferreira - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
Yarın kimin maçı var? (11 Aralık Cumartesi hangi maçlar var?)
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
12 Aralık Pazar hangi maçlar var?
13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
13 Aralık Pazartesi hangi maçlar var?
18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)