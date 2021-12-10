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Spor Bugün Süper Lig'de hangi maçlar var saat kaçta? 10 Aralık Cuma Bugün kimin maçı var ?
Spor

Bugün Süper Lig'de hangi maçlar var saat kaçta? 10 Aralık Cuma Bugün kimin maçı var ?

Bu akşam kimin maçı var, Bugün kimin maçı var 2021 Süper Lig, bugün Süper Lig maçları hangileri?Yarın hangi maçlar var 2021, Süper Lg'de bugünkü maçlar soruları futbolseverler tarafından sıkça sorulmakta. Süper Lig’de iyi bir performans sergileyen takımlar arasında Hatayspor da var. Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor da bu hafta üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki bu hafta hangi maçlar var 2021? Bugün yarın hangi maçlar oynanacak, Süper Lig'de bugünkü maçlar hangileri, maç saatleri kaç?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 09:26:00 - 2021-12-10 09:26:51
Bugün Süper Lig'de hangi maçlar var saat kaçta? 10 Aralık Cuma Bugün kimin maçı var ?

Bugünkü maçlar saat kaçta? Günün maç programı futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Futbolseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklanırken Süper Lig’de 16. hafta maçları bugün oynanacak bir maç ile başlayacak.

Bugün kimin maçı var?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 16. hafta maçları Altay-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

Altay ile Atakaş Hatayspor, İzmir'de yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Bugün oynanacak maçlar hangileri?

10 Aralık 2021 Cuma bugünün karşılaşmaları hakkında bilgiler...

Saat: 11:45

Newcastle Jets - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

Saat: 18:00

Tunus - Umman

FIFA Arab Cup Çeyrek Final

FIFA Youtube

Saat: 18:30

Craiova - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

Saat: 19:00

Spartak Trnava - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

Saat: 20:00

Altay - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Kocaelispor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Gençlerbirliği - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

TRT AvazBein Sports Max 2

Saat: 20:00

Istra 1961 - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

Saat: 20:00

Cremonese - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

Saat: 20:00

Stal Mielec - Termalica

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

Saat: 20:30

Jahn Regensburg - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

Saat: 20:30

Schalke 04 - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

Saat: 21:30

Rapid Bükreş - Arges

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

Saat: 22:00

Willem II - Cambuur

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

Saat: 22:00

Katar - BAE

FIFA Arab Cup Çeyrek Final

FIFA Youtube

Saat: 22:00

Nacional Potosi - Oriente Petrolero

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV

Saat: 22:00

RWDM - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

Saat: 22:00

NAC Breda - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

Saat: 22:00

ADO Den Haag - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

Saat: 22:00

Eindhoven - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Excelsior - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

FC Emmen - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

Saat: 22:00

Volendam - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

Saat: 22:00

De Graafschap - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

Saat: 22:00

Oss - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

Saat: 22:00

Roda - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

Saat: 22:00

VVV Venlo - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

Saat: 22:30

Köln - Augsburg

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2Bein Sports 2, Bilyoner TV

Saat: 22:30

Ternana - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV

Saat: 22:30

Rakow Czestochowa - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

Saat: 22:45

Genoa - Sampdoria

İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

Saat: 22:45

Charleroi - Oostende

Belçika Pro League

Bilyoner TV

Saat: 22:45

Ayr - Hamilton

İskoçya Championship

Bilyoner TV

Saat: 23:00

Nantes - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

Saat: 23:00

Brentford - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

Saat: 23:00

Mallorca - Celta Vigo

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00

Sporting Gijon - Huesca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

Saat: 23:15

Paços Ferreira - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

Yarın kimin maçı var? (11 Aralık Cumartesi hangi maçlar var?)

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

12 Aralık Pazar hangi maçlar var?

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

13 Aralık Pazartesi hangi maçlar var?

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

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