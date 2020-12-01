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Gündem Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması va hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması için yeni tedbir kararları alındı. Söz kousu kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaştı. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor. Bugün sokağa çıkma yasağı başlıyor mu? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 08:41:00 -
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

1 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı? Mevsiminde etkisiyle Avrupa ülkeleri koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesiyle karşı karşıya. Ülkemizde de günlük vakalar 30 bini aştı. hal böyle olunca. salgına karşı yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem hafta içi hem de hafta sonu kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu. Peki, sokağa çıkma yasağı kaçla kaç arasında?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti.

İlk uygulama olarak 1 Aralık Salı günü saat 21.00’de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00’te bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen genelgede, ilk uygulamanın 4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te bitecek şekilde tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirileceği ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın aynı şekilde devam edeceği vurgulandı.

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