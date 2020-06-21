Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Dünya genelinde her gün binlerce insan koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiriyor. Bu sebeple ülkemizde haftalarca belli günlerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Son olarak 20 Haziran Cumartesi günü belli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Yeni günle birlikte pek çok kişi sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını araştırıyor. Bugün sokağa çıkma kısıtlaması yok. Ancak YKS’nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.