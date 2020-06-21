Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Bugün marketler açık mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde haftalarca sokaa çıkma kısıtlamaları uygulandı. 1 Haziran'da atılan normalleşme adımları sebebiyle kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırıldı. Son olarak LGS sebebiyle 81 ilde belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni günle birlikte, "Bugün sokağa çıkmak yasak mı?" , "Bugün sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor?" , "Sokağa çıkma yasağı var mı?" , "Marketler bugün açık mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Dünya genelinde her gün binlerce insan koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiriyor. Bu sebeple ülkemizde haftalarca belli günlerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Son olarak 20 Haziran Cumartesi günü belli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı?
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Yeni günle birlikte pek çok kişi sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını araştırıyor. Bugün sokağa çıkma kısıtlaması yok. Ancak YKS’nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.