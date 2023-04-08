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Spor Bugün seçim olsa… Fenerbahçe'de bomba Ali Koç anketi
Spor

Bugün seçim olsa… Fenerbahçe'de bomba Ali Koç anketi

Yeniakit Publisher
2023-04-08 15:02:00 - 2023-04-08 15:30:32
Bugün seçim olsa… Fenerbahçe'de bomba Ali Koç anketi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a muhalif olan kongre üyelerinin bağımsız bir anket şirketine araştırmalar yaptırdığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de tribünlerin istifaya davet ettiği Fenerbahçe yönetimi için muhalif isimlerin kongre üyeleri arasında bağımsız bir araştırma şirketine anket yaptırdığı iddia edildi. Bu iddiaya göre ise verilen cevaplarda Ali Koç'a güven oyunun yüksek çıktığı belirtildi.

Sorular ve alınan cevaplara göre kongre üyelerinin yönetime bakışı şöyle:

Ali Koç istifa etmeli mi?

-Yüzde 61 Hayır - Yüzde 27 Evet - Yüzde 12 Çekimser

Yeniden seçim olsa Ali Koç'a oy verir misiniz?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüzde 73 Evet. Yüzde 10 Hayır - Yüzde 17 Çekimser

Ali Koç başarılı mı?

Yüzde 48 Evet - Yüzde 43 Hayır - Yüzde 9 Çekimser

Neden yeniden Ali Koç'a oy verirsiniz?

Yüzde 89.6 Daha iyi bir aday çıkmayacağı için -Yüzde 51.9 İyi bir başkan profili çiziyor.

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Yorumlar

Haydar emmi

Ali Koç Feneri küme düşürecek güce sahip...
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