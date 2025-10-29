  • İSTANBUL
Sosyal Medya Bugün sazan avında bakın kim var? Bir tarafta M.Kemal’in çakması diğer tarafta İmamoğlu’nun kopyası
Sosyal Medya

Bugün sazan avında bakın kim var? Bir tarafta M.Kemal’in çakması diğer tarafta İmamoğlu’nun kopyası

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Her yıl resmi bayramlarda ortaya çıkan M.Kemal’in çakması Serdar Görel, TikTok’ta yolsuzluktan hapiste bulunan Ekrem İmamoğlu’na benzer bir adamla bağış topladı.

TikTok’ta her yıl resmi bayramlarda ortaya çıkan Serdar Görel, Mustafa Kemal Atatürk’e benzeyen görüntüsüyle izleyicileri adeta “sazan avına” çıkarıyor. Görel, bu benzerliği kullanarak canlı yayınlar açıyor ve yolsuzluktan hapiste olan Ekrem İmamoğlu’na benzeyen bir kişiyle birlikte bağış topluyor.

Yayınlar binlerce kişi tarafından izlenirken, Atatürk’ün simgesi adeta manipülasyon aracı hâline getirilmiş oluyor.

Vatandaşlar, resmi bayramlarda Atatürk’ü böyle ticari ve provokatif bir şekilde kullanılmasına tepki gösterirken İmamoğlu’na benzeyen adam da ‘her şey çok güzel olacak’ diyenler takipçilerinden para yoluyor.

