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Gündem Bugün resmen başladı! Twitter'dan olay hamle
Gündem

Bugün resmen başladı! Twitter'dan olay hamle

Sosyal medya platformu Twitter, daha güvenli bir kullanıcı deneyimi sağlamak için "sözlü şiddete karşı sıfır tolerans" politikasını başlattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 10:39:00 -
Bugün resmen başladı! Twitter'dan olay hamle

Twitter, konuya dair paylaşımında, uygulama kullanım politikalarında bazı değişikliklere gidildiğini açıkladı. Paylaşımda, Twitter, "Bugün, resmi olarak, tehdit, beddua, şiddeti övme ve kışkırtmayla ilgili sözlü şiddet politikamızı başlattık." ifadesini kullandı.

SIFIR TOLERANS POLİTİKASI!

Twitter, sözlü şiddetin olduğu yerde sağlıklı diyalogların olamayacağı vurgulanan paylaşımında, "Şiddetin normalleştirilmesinin önüne geçmek ve kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak için sözlü şiddete karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, söz konusu kuralların ihlali halinde ilgili hesapların askıya alınacağı kaydedildi.

Öte yandan, Twitter, hesabın tekrar açılması için de şiddet içerikli paylaşımların silinmesinin talep edileceğini vurguladı.
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