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Yaşam Bugün otobüs metrobüs marmaray bedava mı? 29 Mayıs Pazar toplu ulaşım ücretsiz mi?
Yaşam

Bugün otobüs metrobüs marmaray bedava mı? 29 Mayıs Pazar toplu ulaşım ücretsiz mi?

29 Mayıs Pazar günü İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanacak. İstanbullular fetih kutlamaları sebebiyle İstanbul'da toplu ulaşımının ücretli olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün metrobüs ücretsiz mi? Marmaray ücretsiz mi 29 Mayıs Pazar

Yeniakit Publisher
2022-05-28 23:31:00 -
Bugün otobüs metrobüs marmaray bedava mı? 29 Mayıs Pazar toplu ulaşım ücretsiz mi?

İstanbullular 29 Mayıs İstanbul’un fethi kutlamaları sebebiyle toplu ulaşım araçlarının ücretli olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul toplu ulaşım ne zaman kaç gün ücretsiz?

Bugün otobüs metrobüs marmaray bedava mı? 29 Mayıs Pazar toplu ulaşım ücretsiz mi?

İstanbul'da 29 Mayıs Pazar günü toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Vatandaşlar otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray’dan ücretsiz faydalanabilecek.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aziz İstanbullular... 13 Eylül 2021'de İBB Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız kararla, 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümünde, İstanbul'daki toplu ulaşım araçları ücretsizdir. Bilgilerinize" ifadelerini kullandı.

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